A Senigallia sabato 8 novembre, il 3°Congresso Nazionale sindacato inquilini Feder.Casa Presso l'Hotel Raffaello

Si terrà a Senigallia (AN) sabato 8 novembre, il 3°Congresso Nazionale del maggior sindacato autonomo italiano degli inquilini la FEDER.CASA presso l’Hotel Raffaello, sito in Via Filippo Corridoni n. 3.



La FEDER.CASA aderisce alla CONFSAL, Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori ed a livello internazionale è componente dello I.U.T. International Union of Tenants.

Oltre ai delegati, che arrivano da tutte le regioni italiane, sono previsti gli interventi di deputati e senatori di vari partiti italiani e di rappresentanti di altre organizzazioni sindacali degli inquilini e di associazioni della proprietà immobiliare.

Il Segretario Generale uscente è Gianluigi Pascoletti.

La FEDER.CASA propone quattro obiettivi:

1)salvaguardare il livello di reddito delle famiglie più deboli;

2) incentivare una progressiva riduzione dell’attuale livello degli affitti;

3) spostare il peso della tassazione sugli alti redditi e sui grandi patrimoni;

4) recuperare risorse da destinare al finanziamento delle politiche abitative a partire dal fondo di sostegno alla locazione, indispensabile per affrontare la gravissima emergenza di cui gli sfratti per morosità sono il segnale più allarmante.

La FEDER.CASA, non si limita solo a dare servizi ed a svolgere un’attività di rivendicazioni sindacali, bensì si pone come volano per coniugare il mondo del lavoro, il disagio abitativo, la sostenibilità e la qualità della vita, offrendo al contempo opportunità di crescita e sviluppo economico e occupazionale a sostegno dell’interesse collettivo.

Per contatti: 340 3659825

