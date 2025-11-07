Micah P. Hinson in concerto a Senigallia Tappa in città per un cantautore di culto negli Stati Uniti e in Europa, osannato dalla critica

Klang. Altri suoni, altri spazi, la rassegna proposta da AMAT con contributo di MiC e Regione Marche, torna a Senigallia per un appuntamento imperdibile.

Protagonista venerdì 14 novembre all’Auditorium San Rocco è Micah P. Hinson in una tappa di The Tomorrow Man Tour 2025 tournèe che tocca alcune tra le più importanti venue europee per presentare dal vivo il nuovo disco.

Artista di culto dell’alt-folk americano, Micah P. Hinson, nasce a Memphis e cresce in Texas in una famiglia di origini Chickasaw e molto religiosa ascoltando Skinny Puppy, My Bloody Valentine e The Jesus and Mary Chain. Dopo un’adolescenza difficile e anni di instabilità, trovata una sua voce nella dimensione acustica, debutta nel 2004 con il disco Micah P. Hinson and the Gospel of Progress, acclamato dalla critica, soprattutto in Europa.

Dopo dieci album, tra cui il più recente I Lie to You (prodotto da Alessandro “Asso” Stefana, che ha lavorato con PJ Harvey e Mike Patton), nel 2020 Hinson attraversa una crisi creativa profonda. La svolta arriva proprio con Stefana: insieme registrano The Tomorrow Man, una raccolta di canzoni scritte tra Spagna e Texas. Sono tutte composizioni nuove, a eccezione del vecchio classico country The Last Train to Texas, tutte nate dal suo presente e dai tempi attuali. «Ho cercato queste canzoni per tutta la vita» racconta Hinson, «Ho intrapreso un viaggio lungo una vita per trovare il luogo perfetto dove verità e comprensione vivono e prosperano, in primo piano nella mia mente e nelle mie canzoni. Ho trovato questo posto, e inseguirò questa bestia fino ai miei ultimi giorni».

Biglietti posto unico numerato 20 euro nei punti vendita AMAT, su vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio) e alla biglietteria dell’Auditorium San Rocco, in piazza Garibaldi la sera di spettacolo da un’ora prima dell’inizio.

Informazioni: Teatro La Fenice 071/7930842 e 335/1776042 [dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30] feelsenigallia.it, e AMAT 071/2072439 amatmarche.net.

Inizio ore 21. ***