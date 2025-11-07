Andrea Putzu, Presidente Gruppo “Fratelli d’Italia”, indagato per falso "Non ho commesso reati, sono stato denunciato e l'ho scoperto da un social"

In merito alle notizie apparse in queste ore circa una mia presunta iscrizione nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica di Ancona per l’ipotesi di reato di falso, desidero fornire alcune precisazioni.

Non posso non rilevare e, permettetemi l’ironia, complimentarmi per come informazioni coperte dal più stretto riserbo investigativo siano misteriosamente trapelate e prontamente offerte in pasto ai social, al solo scopo di riproporre la gogna alla quale sono stato più volte esposto in campagna elettorale.

Sappiamo bene che la ricerca dello scoop a tutti i costi, unico modo per avere attenzione e like, è purtroppo un problema del nostro Paese.

Scopro sempre dai social che vengo denunciato dal signor Saturnino Di Ruscio con conseguente ed obbligata iscrizione nel registro degli indagati.

Sono quindi indagato come qualsiasi cittadino che viene denunciato, notizia nota da tempo, visto che oramai le querele prima si annunciano sui social poi si presentano nelle sedi competenti.

Sono dispiaciuto nel notare la strumentalizzazione che viene fatta in questa vicenda per attaccarmi politicamente, ma sono sereno perché so di non aver commesso alcun reato. Ho il massimo rispetto nelle istituzioni e nella magistratura, sono un garantista, lo sono sempre stato e sempre lo sarò, e non in base al colore politico dell’indagato. Lo sono stato anche per Matteo Ricci, perché indagato non significa colpevole come qualcuno vorrebbe fare credere.

Sono certo che la Procura farà correttamente il suo lavoro e potrà constatare che le accuse che mi hanno rivolto sono prive di fondamento. Ho sempre servito le istituzioni con rispetto e continuerò a farlo, con la serenità di chi sa di aver agito nel giusto. Nel merito saranno i miei avvocati a rispondere nelle sedi opportune e certamente non sui social, perché bisogna sempre ricordarsi che la Giustizia è una cosa seria e va sempre rispettata.

Andrea Putzu

Presidente Gruppo “Fratelli d’Italia”

Consiglio regionale delle Marche