Presentazione del libro ‘Adriatica’ a Senigallia con l’autore Massimo Gezzi Sabato 8 novembre ore 18,00 alla libreria iobook in via Cavour 32

È una sera di metà maggio ad Adriatica, la luna è alta in cielo e il mare è quasi immobile. Emilie va verso il molo. Ha bisogno del silenzio questa sera. Non ha nessuna voglia di rimettere piede a casa.

Ha gli occhi gonfi e la gola irritata per le urla. Sua madre si scola una bottiglia di vino al giorno e ha il coraggio di accusare lei di fare schifo. Troppo, per una sera così calma di vento. Meglio poi il molo, meglio quel “coso in mezzo al mare” della lingua di spiaggia accanto allo sbocco del depuratore dove lei e Giada, l’amica del cuore, hanno appena dato fiato alle smanie, alle fantasie e ai loro segreti inconfessabili di adolescenti.

Anche Tullio ha bisogno del silenzio e del mare questa sera. Ha quasi settant’anni e vive da solo nell’appartamento che sua madre gli ha lasciato. Gli gira forte la testa, ma non riesce a smettere di bere. Benedice e maledice il mare, il profumo delle acacie, il brillio intermittente del faro e una reliquia conservata in una scatola sepolta nel mobile della sua camera: l’immagine di una giovane donna, la più preziosa e la più cara…

Intervista a cura di Daniele Garbuglia.

Classe 1976, Massimo Gezzi è nato a Sant’Elpidio a Mare (Marche) e oggi vive a Lugano, dove insegna. Autore di poesia, traduttore (dall’inglese) e critico letterario, Gezzi è anche tra i fondatori e coordinatori della nota rivista elettronica “Le parole e le cose”. Tra le sue pubblicazioni: Le stelle vicine (2021), Uno di nessuno (2016), Il numero dei vivi (2015), Il mare a destra (2004).

Per la presentazione è consigliata la prenotazione su eventbrite seguendo questo link https://www.eventbrite.it/e/1939212870899?aff=oddtdtcreator