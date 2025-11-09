Uil Marche e il Patronato del domani: “Formazione e professionalità al servizio dei cittadini” "Il nostro compito è tutelare chi vuole lavorare e vivere qui, nel rispetto delle regole"

Gli stranieri che hanno scelto le Marche per vivere stanno contribuendo, con il lavoro e con le proprie famiglie, alla tenuta demografica della nostra regione. Viviamo in tempi di grandi cambiamenti e dobbiamo partire dai capisaldi di una società: i doveri e i diritti. Ne è convinta la Uil che giovedì mattina ha incontrato tutti gli operatori e le operatrici del Patronato Ital che si occupano di immigrazione per una giornata di approfondimento sulle novità normative, protocolli ministeriali, ingressi fuori quota alla presenza di Francesca Cantini (Uil Stato Sociale, Politiche Economiche e Fiscali, Immigrazione) e Maura Tabacco (Ital Uil nazionale).