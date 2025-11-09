Logo farmacieFarmacie di turno


Avitabile Dr. Andrea
Adesso
13°
Lunedì
9° / 15°
Martedì
7° / 16°
Mercoledì
7° / 17°
Giovedì
8° / 18°
Venerdì
9° / 18°
Sabato
9° / 18°
Domenica
11° / 19°
Lunedì
12° / 15°
Martedì
9° / 14°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Senigallia Concerti 2025/26 - Tullio De Piscopo - 16 novembre 2025

Uil Marche e il Patronato del domani: “Formazione e professionalità al servizio dei cittadini”

"Il nostro compito è tutelare chi vuole lavorare e vivere qui, nel rispetto delle regole"

70 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
Incontro Uil sui patronati

Gli stranieri che hanno scelto le Marche per vivere stanno contribuendo, con il lavoro e con le proprie famiglie, alla tenuta demografica della nostra regione. Viviamo in tempi di grandi cambiamenti e dobbiamo partire dai capisaldi di una società: i doveri e i diritti. Ne è convinta la Uil che giovedì mattina ha incontrato tutti gli operatori e le operatrici del Patronato Ital che si occupano di immigrazione per una giornata di approfondimento sulle novità normative, protocolli ministeriali, ingressi fuori quota alla presenza di Francesca Cantini (Uil Stato Sociale, Politiche Economiche e Fiscali, Immigrazione) e Maura Tabacco (Ital Uil nazionale).

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura