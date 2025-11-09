Oltre 9 milioni di euro per le micro, piccole e medie imprese delle Marche Pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di prestiti agevolati a tasso zero a sostegno degli investimenti

224 Letture Economia

Pubblicato giovedì 6 novmebre, con apertura prevista per il 3 dicembre 2025, l’avviso pubblico della Regione Marche “Fondo Credito Nuove Imprese (FCNI) – Piccoli prestiti agevolati a nuove imprese”, che mette a disposizione delle imprese 9.180.876,56 euro di risorse provenienti dal Fondo di rotazione dell’Accordo di coesione 2021/27.

L’iniziativa è volta a sostenere gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese (PMI) marchigiane, favorendo l’accesso al credito a condizioni agevolate e promuovendo percorsi di innovazione, adattamento e rilancio competitivo del tessuto produttivo regionale.