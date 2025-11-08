Logo farmacieFarmacie di turno


La Rotonda
Adesso
12°
Domenica
10° / 15°
Lunedì
9° / 15°
Martedì
6° / 16°
Mercoledì
8° / 18°
Giovedì
9° / 18°
Venerdì
9° / 17°
Sabato
10° / 20°
Domenica
11° / 18°
Lunedì
11° / 16°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
OFR Senigallia - Onoranze Funebri Riunite - Casa funeraria - Beretti, Cordella, Pasquinelli

Consiglio regionale delle Marche convocato martedì 11 novembre

All’ordine del giorno la discussione sulle comunicazioni del Presidente della Giunta regionale svolte nella seduta inaugurale

120 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Insediamento della nuova Assemblea legislativa delle Marche

L’Assemblea legislativa regionale è convocata martedì 11 novembre, alle ore 10, presso l’Aula consiliare di via Tiziano, Ancona.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Sabato 8 novembre, 2025 
alle ore 6:00
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura