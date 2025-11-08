Consiglio regionale delle Marche convocato martedì 11 novembre
All’ordine del giorno la discussione sulle comunicazioni del Presidente della Giunta regionale svolte nella seduta inaugurale
L’Assemblea legislativa regionale è convocata martedì 11 novembre, alle ore 10, presso l’Aula consiliare di via Tiziano, Ancona.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
