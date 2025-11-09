Le Marche protagoniste a SMAU Milano 2025 Tre imprese premiate e quindici startup in vetrina per raccontare l'innovazione del territorio

C’è chi accelera la sostenibilità con un incubatore d’impresa, chi rivoluziona la verniciatura industriale riducendo l’impatto ambientale e chi utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare l’organizzazione degli ospedali.

Sono Simonelli Group – S4S, TMT International e Neuraxpharm le tre imprese marchigiane protagoniste della prima giornata di SMAU Milano 2025, che si è svolto il 5 e 6 novembre all’Allianz Milano Convention Centre, la più importante fiera italiana dedicata all’innovazione e alle startup.