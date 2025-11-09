Logo farmacieFarmacie di turno


Avitabile Dr. Andrea
Adesso
13°
Lunedì
9° / 15°
Martedì
7° / 16°
Mercoledì
7° / 17°
Giovedì
8° / 18°
Venerdì
9° / 18°
Sabato
9° / 18°
Domenica
11° / 19°
Lunedì
12° / 15°
Martedì
9° / 14°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
BCC Ostra e Morro d\'Alba - Albanostra - Assistenza spese sanitarie

Le Marche protagoniste a SMAU Milano 2025

Tre imprese premiate e quindici startup in vetrina per raccontare l'innovazione del territorio

170 Letture
commenti
Economia
Ascolta la notizia
Padiglione Marche a Smau Milano 2025

C’è chi accelera la sostenibilità con un incubatore d’impresa, chi rivoluziona la verniciatura industriale riducendo l’impatto ambientale e chi utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare l’organizzazione degli ospedali.

Sono Simonelli Group – S4S, TMT International e Neuraxpharm le tre imprese marchigiane protagoniste della prima giornata di SMAU Milano 2025, che si è svolto il 5 e 6 novembre all’Allianz Milano Convention Centre, la più importante fiera italiana dedicata all’innovazione e alle startup.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura