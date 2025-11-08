Logo farmacieFarmacie di turno


La Rotonda
Adesso
12°
Domenica
10° / 15°
Lunedì
9° / 15°
Martedì
6° / 16°
Mercoledì
8° / 18°
Giovedì
9° / 18°
Venerdì
9° / 17°
Sabato
10° / 20°
Domenica
11° / 18°
Lunedì
11° / 16°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
BCC Fano - Banca di Credito Cooperativo di Fano - I vantaggi di essere socio

Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Marche delibera costituzione di undici gruppi

Prima riunione operativa per il rinnovato organismo. Rinviata la composizione delle Commissioni permanenti

169 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche

Il nuovo Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche ha tenuto questa mattina la sua prima riunione operativa dopo l’elezione dei componenti e l’insediamento avvenuto nella seduta assembleare del 27 ottobre scorso.

Il Presidente Gianluca Pasqui, i due Vicepresidenti Giacomo Rossi ed Enrico Piergallini, insieme ai due Consiglieri Segretari, Marco Ausili e Marta Ruggeri, hanno definito un programma di lavoro condiviso e svolto i primi adempimenti.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Sabato 8 novembre, 2025 
alle ore 2:00
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura