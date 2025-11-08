Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Marche delibera costituzione di undici gruppi Prima riunione operativa per il rinnovato organismo. Rinviata la composizione delle Commissioni permanenti

Il nuovo Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche ha tenuto questa mattina la sua prima riunione operativa dopo l’elezione dei componenti e l’insediamento avvenuto nella seduta assembleare del 27 ottobre scorso.

Il Presidente Gianluca Pasqui, i due Vicepresidenti Giacomo Rossi ed Enrico Piergallini, insieme ai due Consiglieri Segretari, Marco Ausili e Marta Ruggeri, hanno definito un programma di lavoro condiviso e svolto i primi adempimenti.