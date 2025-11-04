Logo farmacieFarmacie di turno


Grande esperienza per le Marche alla Coppa delle Regioni di tennis

Presente una delegazione under 10

Sport
Il raduno preparatorio di Tolentino ha dato i suoi frutti. Il team Marche Under 10 ha vissuto un’esperienza bellissima alla Coppa delle Regioni, disputata a Terni dal 30 ottobre al 2 novembre, chiudendo al secondo posto del girone.
 

Sarà il Lazio ad accedere alla Final Four di Formia (27-30 dicembre), ma l’importante per i piccoli tennisti è stata la possibilità di confrontarsi con i migliori coetanei del centro-sud Italia.
Una tre giorni intensa che ha visto confrontarsi i migliori Under 10 provenienti da Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, Basilicata e Puglia, in una manifestazione all’insegna dello sport e del divertimento. Un evento che ha messo in mostra le qualità dei giovanissimi tennisti, ma soprattutto i valori di amicizia e fair play che il tennis sa trasmettere.
La squadra regionale, guidata dai capitani e maestri nazionali Marco Sposetti e Pierpaolo Cenci, ha disputato tre belle partite, mostrando di poter competere ad alti livelli divertendosi.
Si è partiti con una sfida tiratissima contro il Lazio, la squadra più forte del girone, che ha vinto 18-15. Un match equilibrato dove i piccoli marchigiani hanno giocato senza timori, dimostrandosi all’altezza.
La seconda partita contro Puglia-Basilicata è stata vinta 18-15. Una bella prova di squadra che ha fatto crescere la fiducia dei ragazzi, sempre più sicuri nei propri mezzi.
Il torneo si è chiuso con un ottimo 19-14 contro Abruzzo-Molise. Una prestazione dove la squadra marchigiana si è espressa al meglio, mettendo in campo tutto quello che aveva preparato durante il raduno di Tolentino.
 La formula della competizione prevedeva per ogni incontro cinque partite (quattro singolari e un doppio misto) e sei prove fisiche, suddivise tra test di abilità e velocità sia individuali che a squadre. Un format completo che ha permesso di valutare non solo le capacità tennistiche, ma anche la preparazione atletica e lo spirito di gruppo dei giovani atleti.
Il sistema di punteggio assegnava due punti per ogni vittoria e un punto per ogni sconfitta, premiando quindi la continuità di rendimento più che il singolo risultato eclatante.
Il vicepresidente della FITP Marche Andrea Pallotto è entusiasta: “Siamo molto orgogliosi di questi ragazzi. Si sono divertiti, hanno fatto nuove amicizie e hanno giocato un ottimo tennis. Il secondo posto rappresenta un bel risultato considerando il livello della competizione. Il raduno preparatorio di Tolentino è stato fondamentale per creare il giusto spirito di gruppo. Questi bambini hanno dimostrato di avere grandi qualità e soprattutto tanta voglia di giocare e migliorare. È questa la cosa più importante.”
Il capitano Pierpaolo Cenci sorride ripensando ai tre giorni: “È stato bellissimo vedere i nostri giocare e divertirsi. Durante il raduno a Tolentino avevamo notato quanto fosse alto il loro livello tecnico, e qui a Terni lo hanno confermato giocando un ottimo tennis. Hanno vissuto un’esperienza importante e sono tornati a casa con tanti ricordi. La cosa più bella è vederli felici in campo, con quella voglia di giocare che è tipica della loro età. Abbiamo lavorato bene e continueremo su questa strada.”
Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Martedì 4 novembre, 2025 
alle ore 9:45
