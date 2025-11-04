Trasporto internazionale di bovini: duemila euro di sanzioni in A-14 nelle Marche
La Polizia Stradale ha accertato violazioni alle prescrizioni sulla guida dei TIR e malfunzionamenti al sistema di abbeveraggio
Il 29 ottobre, in occasione di un servizio “Alto impatto” dedicato al settore del trasporto di animali vivi, organizzato dal Compartimento Polizia Stradale Marche, sono stati controllati svariati veicoli ed accertate violazioni alle normative comunitarie di settore per un importo complessivo di 2.000 euro circa, tramite l’impiego di 5 pattuglie dislocate lungo l’arteria autostradale A14.
In uno dei controlli effettuati nel corso dell'attività, gli operatori hanno intercettato due autoarticolati provenienti dall'Irlanda e diretti a Bari che trasportavano più di 100 bovini.
