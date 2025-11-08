In-Air – La Radio vola da Ancona
Dal 3 novembre la nuova postazione radiofonica di Radio Incredibile all'interno dell'Aeroporto delle Marche
Radio Incredibile presenta IN AIR – La Radio vola da Ancona, un progetto che porterà la voce, le storie e l’energia delle Marche direttamente all’interno dell’Aeroporto Internazionale “Raffaello Sanzio” di Ancona-Falconara.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Aerdorica S.p.A., ha preso il via lunedì 3 novembre, in concomitanza con una giornata storica per lo scalo marchigiano: il primo volo di continuità territoriale operato da DAT – Danish Air Transport, la compagnia danese che collegherà quotidianamente Ancona con Roma Fiumicino e Milano Linate.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
