BeatleSenigallia 2025 è terminato

Il momento del consuntivo: 36 eventi in 21 città suddivise in 3 province, per un totale di 68 giorni di spettacolo

Cultura e Spettacoli
BeatleSenigallia

BeatleSenigallia 2025, giunto alla 7ª edizione, è stato dedicato agli 85 anni che Ringo Starr, il batterista dei Beatles, ha compiuto il 7 luglio.

La programmazione di BeatleSenigallia 2025 è stata imponente e di altissimo livello con 36 eventi in 21 città di 3 province (Ancona, Pesaro-Urbino e Rimini), per ben 68 giorni di spettacolo, con inizio il 7 giugno e termine il 19 ottobre, riscuotendo ovunque enorme successo ed apprezzamenti unanimemente lusinghieri.

Partner Etico è stato l’ANDOS odv-Associazione Nazionale Donne Operate al Seno-Comitato di Senigallia che ha potuto raccontare la propria meritevole attività nel corso dei vari eventi e che ha ricevuto un contributo economico dall’Associazione BeatleSenigallia.

La collaborazione con le Scuole e con altre Associazioni; musical e fotografia; teatro e musica classica; l’attenzione al ruolo della Donna; presentazione di libri; l’Orchestra Sinfonica Rossini; l’inaugurazione della Panchina BeatleSenigallia; Sogna, la canzone di BeatleSenigallia, in un CD in edizione limitata; Francesco Baccini; le eccellenze vinicole del territorio; tre mostre con rarità Beatlesiane e fotografie d’autore; poesia e musica; il patrocinio del Consiglio Regionale Marche; il sostegno di 10 Comuni, di 12 Partners e di 9 Media Partners: questo, in pillole, è stato BeatleSenigallia 2025 e riportiamo brevemente tutti gli appuntamenti in una sorta di “story-board”.

BeatleSenigallia - Patrocini e partner eticoBeatleSenigallia - Comuni

BeatleSenigallia - Media partnersBeatleSenigallia - Partners

 

1)sabato 07.06.2025 ore 21.00:

Senigallia, Piazza Roma – IIS Corinaldesi Padovano, Comune di Senigallia e BeatleSenigallia hanno presentato LA MODA ANNI ’60 – LA BEAT GENERATION – SFILATA di FINE ANNO dei Ragazzi del Corso Diurno e Serale Produzioni Tessili e Sartoriali per il Made in Italy – musiche by The CrossWalkers-Live Beatles Tribute Band (Francesco Ciattaglia basso; Lorenzo Contadini batteria; Andrea De Angelis chitarra solista, ukulele; Claudio Scortichini voce, chitarra, ukulele, tastiere) – The CrossWalkers hanno vestito abiti creati dall’IIS Corinaldesi Padovano

 

2)martedì 10.06.2025 ore 19.30:

Ancona – Ristorante MAWAY Il Passetto – Piazza IV Novembre 1 – Accademia dello Stoccafisso

all’Anconitana ha presentato BeatleSenigallia in Concert – Paolo Fornaroli (chitarra acustica e voce), Matteo Pirani (chitarra solista) e Paolo Molinelli (voce narrante)

 

3)mercoledì 11.06.2025 ore 21.00:

Senigallia, Teatro La Fenice – BeatleSenigallia ha presentato LOVE Spettacolo di Danza Aerea dell’Officina della Danza by Planet Fitness

 

4)giovedì 12.06.2025 ore 21.30:

Ancona – AMELIE Restaurant – Piazzale Loreto 28 – BeatleSenigallia in Concert/Second Episode – Paolo Fornaroli (chitarra acustica e voce), Matteo Pirani (chitarra solista) e Paolo Molinelli (voce narrante)

 

5)venerdì 20.06.2025 ore 20.00:

Montecarotto – Chalet della Terrazza – Via Rossini 8 – BeatleSenigallia in TerrazzaPaolo Fornaroli (chitarra Acustica e voce), Matteo Pirani (chitarra solista) e Paolo Molinelli (voce narrante)

 

6)sabato 21.06.2025 ore 19.00:

Senigallia, Expo-Ex – Giardini Rocca Roveresca – FuoriProgramma di BeatleSenigallia 2025Gruppo Fotografico F7Inaugurazione TRACCE di SE’-Mostra Fotografica Autoritratto – con Paolo Molinelli e altri fotografi

 

7)domenica 22.06.2025 ore 21.00:

Ripe di Trecastelli, Largo San Giovanni Paolo II – Comune di Trecastelli, ANDOS-Associazione Nazionale Donne Operate al Seno-Comitato Senigallia e BeatleSenigallia hanno presentato CineSuonando Sotto le StelleLA DONNA, I BEATLES e ALTRE STORIE – (Paolo Fornaroli voce e chitarra acustica, Matteo Pirani chitarra solista, Fulvia Principi e Paolo Molinelli voci narranti)

 

8)mercoledì 25.06.2025 ore 18.00:

Fano, MeMo-Meadiateca Montanari (Piazza Pier Maria Amiani) – Comune di Fano-Assessorato alle Biblioteche, Orchestra Sinfonica Rossini e BeatleSenigallia hanno presentato Inaugurazione BeatlesExhibition (Rarità e Memorabilia Beatlesiane) nel Corridoio al Primo Piano

 

9)venerdì 27.06.2025 ore 18.15:

Fano, Giardino Pubblico Bruno Radicioni – Passaggi Festival– Antonio BACCIOCCHI, autore di Ringo Starr, Batterista (Edizioni Low) ha conversato con Paolo Molinelli

 

10)venerdì 04.07.2025 ore 21.15:

Montescudo-Monte Colombo (Rn), Lago di Monte Colombo (Via Canepa 136) – Orchestra Sinfonica Rossini, Fondazione Leo Amici e BeatleSenigallia hanno presentato Anteprima Symphony Pop FestivalOMAGGIO ai BEATLES, Clarissa Vichi e Francesco Troilo Di Carlo (voci soliste), Daniele Rossi (Direttore), Paolo Molinelli (voce narrante) e Roberto Molinelli (arrangiamenti)

 

11)sabato 05.07.2025 ore 21.15:

Fano, Corte Malatestiana (Piazza XX Settembre) – Comune di Fano, Orchestra Sinfonica Rossini e BeatleSenigallia hanno presentato Symphony Pop FestivalOMAGGIO ai BEATLES, Clarissa Vichi e Francesco Troilo Di Carlo (voci soliste), Daniele Rossi (Direttore), Paolo Molinelli (voce narrante) e Roberto Molinelli (arrangiamenti)

 

12)lunedì 14.07.2025 ore 21.00:

Marzocca di Senigallia – Bagni Atlantic 157 – Lungomare Italia 8 – BeatleSenigallia in Concert – (Paolo Fornaroli chitarra acustica e voce, Matteo Pirani chitarra solista e Paolo Molinelli voce narrante)

 

13)giovedì 17.07.2025 ore 21.15:

Castelbellino – Parco Villa Coppetti – Castelbellino ArteGiovedì in MusicaComune di Castelbellino e BeatleSenigallia hanno presentato OMAGGIO ai BEATLES-The CrossWalkers-Live Beatles Tribute Band (Francesco Ciattaglia basso; Lorenzo Contadini batteria; Andrea DE ANGELIS chitarra solista, ukulele; Claudio Scortichini voce, chitarra, ukulele, tastiere)

 

14)sabato 19.07.2025 ore 18.00:

Senigallia, Bagni 28 – Lungomare Mameli 60/A – BeatleSenigallia in Concert (Paolo Fornaroli chitarra acustica e voce, Matteo Pirani chitarra solista e Paolo Molinelli (voce narrante)

 

15)domenica 20.07.2025 ore 19.00:

Fano – Libreria Passaggi Libri e Caffè – Piazza Sansovino 23 – John Lennon in America: Un Racconto di Paolo Molinelli

 

16)lunedì 21.07.2025 ore 12.00:

Comune Senigallia, Sala Giunta – Conferenza Stampa BeatleSenigallia 2025, con il Sindaco Massimo Olivetti, il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Bello, Fulvia Principi Presidente Andos Senigallia e tutti i protagonisti degli eventi Senigalliesi dal 23 al 27 luglio

 

17)giovedì 24.07.2025 ore 11.00:

Senigallia, Monumento a John Lennon – Parco della Pace – Comune di Senigallia, Senamarmi Srl e Costruzioni Stano & C hanno presentato Inaugurazione Panchina BeatleSenigallia, con l’artista Stefania Ricci, Fulvia Principi PresidenteAndos Senigallia, Paolo Fornaroli, Stefano Spazzi e le letture di Mauro Pierfederici

 

18)venerdì 25.07.2025 ore 21.00:

Senigallia, Piazza Roma – Comune di Senigallia e BeatleSenigallia hanno presentato Signore e Signori… The Beatles! – Concerto con Cristina GIORGI (arpa), Cristina MONTI (attrice) e Marco COPPI (flauto)

 

19)sabato 26.07.2025 ore 21.00:

Senigallia, Piazza Roma – Comune di Senigallia e BeatleSenigallia hanno presentato LISA BEAT and The LIARS in ConcertSteve Martini (chitarra e cori), Frankie (basso e voce), LisaBeat (voce), Miguel “El Capitàn” (chitarra solista) e Simon “Le Blond” (batteria)

 

20)domenica 27.07.2025 ore 21.00:

Senigallia, Piazza Roma – Comune di Senigallia e BeatleSenigallia hanno presentato FRANCESCO BACCINI DUO – Francesco BACCINI (voce e tastiere), Michele CUSATO (chitarra) – Opening Artist BeatleSenigallia feat. Stefano Spazzi (con Paolo Fornaroli, Matteo Pirani e Mario Gilardini)

 

21)giovedì 31.07.2025 ore 21.00:

Sirolo – Piazzetta Arrigo Gugliormella – ProLoco Sirolo e Associazione Italiana SommelierDelegazione AnconaSINESTESIE d’ESTATEBeatleSenigallia in Concert (Paolo Fornaroli voce e chitarra acustica, Matteo Pirani chitarra solista e Paolo Molinelli voce narrante)

 

22)venerdì 01.08.2025 ore 16.00:

Corinaldo – Biblioteca Comunale (Largo XVII Settembre 3/5) – Comune di Corinaldo e BeatleSenigallia hanno presentato Inaugurazione CHIEDI chi erano i BEATLES: Fotografie e Rarità

 

23)martedì 05.08.2025 ore 19.30:

Montemaggiore al Metauro (Pu) – Belvedere Winston Churchill – Associazione Culturale Scarpe Sciolte e BeatleSenigallia hanno presentato The Yellow Beat in Concert (Paolo Barucca chitarra solista e voce, Daniele Brandimarti batteria, Marco Galeotti basso e voce, Roberto Gobbi voce e chitarra, Stefano Principi chitarra, tastiere e voce)

 

24)giovedì 07.08.2025 ore 21.00:

Corinaldo, Piazza Il Terreno – Comune di Corinaldo e BeatleSenigallia hanno presentato The Yellow Beat in Concert (Paolo Barucca chitarra solista e voce, Daniele Brandimarti batteria, Marco Galeotti basso e voce, Roberto Gobbi voce e chitarra, Stefano PRINCIPI chitarra, tastiere e voce)

 

25)sabato 09.08.2025 ore 20.00:

Castelleone di Suasa, Contrada Case Nuove 1/A – Azienda Vitivinicola Venturi presenta BeatleSenigallia in Vigna! Paolo Fornaroli (voce e chitarra acustica), Matteo Pirani (chitarra solista e voce) e Paolo Molinelli (voce narrante) – cena e degustazione vini aziendali

 

26)sabato 16.08.2025 ore 20.30:

Pesaro, Parco Miralfiore – Utopia (Bar-Aperitivi-Musica-Trattoria Sociale) ha presentato BeatleSenigallia in ConcertPaolo Fornaroli (chitarra acustica e voce), Matteo Pirani (chitarra solista) e Paolo Molinelli (voce narrante)

 

27)lunedì 18.08.2025 ore 21.00:

Marotta di Mondolfo, Piazza dell’Unificazione – Comune di Mondolfo e BeatleSenigallia hanno presentato OMAGGIO ai BEATLES con The Ladders (Gabriele Chiappa voce e tastiere; Mauro Cimarra batteria e sampler; Massimo Gerini voce, chitarra acustica ed elettrica;   Fabrizio Romagnoli voce, basso, chitarra Acustica; Riccardo Scarponi chitarra elettrica)

 

 

28)giovedì 21.08.2025 ore 19.00:

Jesi, Galleria Palazzo dei Convegni (Corso Matteotti 19) – Comune di Jesi e BeatleSenigallia hanno presentato Inaugurazione CHIEDI chi erano i BEATLES: Fotografie e Rarità (Mostra prorogata al 31 agosto)

 

29)martedì 26.08.2025 ore 21.00:

Chiaravalle, Parco Gianni Ravera, Via Circonvallazione – Comune di Chiaravalle e BeatleSenigallia hanno presentato BOARIO SUMMER STAGE con FuoriStrada in Concert: Omaggio ai Beatles (Flavio Falcinelli tastiere, Fabio Latini batteria, Gabriele Landi basso, Renzo Ripesi chitarra solista e Fabrizia Perini voce) – Opening Artist i Ragazzi della Scuola Secondaria Manzoni dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Chiaravalle (Pietro e Giovanni chitarre elettriche, Pablo basso e Francesco batteria)

 

30)domenica 31.08.2025 ore 19.00:

Senigallia, Bagni Kalypso 8, Lungomare Goffredo Mameli – FuoriProgramma di BeatleSenigallia 2025 Let it Beatles (Paolo Fornaroli chitarra acustica e voce, Matteo Pirani chitarra solista e Paolo Molinelli (voce narrante)

 

31)sabato 06.09.2025 ore 18.30:

Senigallia, Rocca Roveresca, Corte Interna – Direzione Rocca Roveresca e BeatleSenigallia hanno presentato QUANDO la POESIA diventa MUSICA, con Gene GUGLIELMI (narrazioni) e Stefano SPAZZI (chitarra e voce)

 

32)sabato 13.09.2025 ore 21.00:

Barbara, Piazza Garibaldi – Comune di Barbara ha presentato BeatleSenigallia in Concert (Paolo Fornaroli chitarra acustica e voce, Matteo Pirani chitarra solista e Paolo Molinelli voce narrante)

 

33)domenica 14.09.2025 ore 19.00:

Loretello – Bar GialloBeatleSenigallia in Concert: Omaggio ai Beatles – (Paolo Fornaroli chitarra acustica e voce, Matteo Pirani chitarra solista e Paolo Molinelli voce narrante)

 

34)sabato 20.09.2025 ore 22.30:

Jesi, Piazza Federico II – BeatleSenigallia ha presentato The CrossWalkers-Live Beatles Tribute Band (Francesco Ciattaglia basso; Lorenzo Contadini batteria; Andrea De Angelis chitarra solista, ukulele; Claudio Scortichini voce, chitarra, ukulele, tastiere)

 

35)venerdì 10.10.2025 ore 23.00:

69’ Festa dell’Uva Arcevia – Vicolo del Colle – Locanda Luna Crescente e BeatleSenigallia hanno presentato The CrossWalkers-Live Beatles Tribute Band (Francesco Ciattaglia basso; Lorenzo Contadini batteria; Andrea De Angelis chitarra solista, ukulele; Claudio Scortichini voce, chitarra, ukulele, tastiere)

 

36)venerdì 17.10.2025 ore 18.00:

Senigallia, Foro Annonario – FuoriProgramma diBeatleSenigallia 2025 IIS Corinaldesi Padovano e BeatleSenigallia hanno presentato BEAT GENERATION-La Moda anni ’60 con The CrossWalkers-Live Beatles Tribute Band (Francesco Ciattaglia basso; Lorenzo Contadini batteria, voce; Andrea De Angelis chitarra solista, ukulele; Claudio Scortichini voce, chitarra, ukulele, tastiere) e la Mostra del Corso Diurno e Serale Produzioni Tessili e Sartoriali per il Made in Italy dell’IIS Corinaldesi Padovano.

 

Paolo Molinelli
Presidente di BeatleSenigallia

