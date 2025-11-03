“Marche, quanto ne sappiamo?” Incontro sul tema a Senigallia, lunedì 3 novembre alle 17.15 in biblioteca

L’Associazione di Storia Contemporanea invita la comunità, lunedì 3 novembre, alle ore 17.15, presso la Sala Conferenze della Biblioteca “Antonelliana” di Senigallia, all’incontro “Storia delle Marche Quante ne sappiamo?”.

Un dibattito a più voci che sarà sviluppato attraverso gli interventi di Lidia Pupilli, Andrea Pongetti e Marco Severini. La storia di una regione polimorfica e priva di grandi centri urbani è scomparsa anche dai programmi universitari e rischia dunque di essere dimenticata dalla sempre maggiore attenzione verso temi e problematiche di carattere internazionale. Ma non si diventa cittadini responsabili senza conoscere la storia della propria località e del territorio circostante così come se si è orfani della conoscenza essenziale delle vicende nazionali e internazionali. Dopo l’incontro di ottobre dedicato alla specifica vicenda del patriota senigalliese Girolamo Simoncelli, l’Associazione allarga l’analisi verso il territorio dell’unica regione declinata al plurale, sempre più scavalcata da una marea di feste, celebrazioni e ricorrenze. Tuttavia, è una regione ricca di storia, soprattutto per quanto riguarda la contemporaneità, dalla fine del Settecento ai giorni nostri: con l’arrivo dei francesi si ebbe una prima organizzazione amministrativa del territorio compreso tra il fiume Tavollo a nord e il Tronto a sud, la catena appenninica a ovest e il mar Adriatico a est. Tra gli orientamenti di ricerca maggiormente coltivati dall’Associazione c’è inoltre la storia delle donne e le marchigiane hanno saputo ritagliarsi nella contemporaneità uno spazio sulla scena nazionale spesso maggiore rispetto ai loro colleghi uomini. A tutti i partecipanti sarà donata una pubblicazione uscita sul tema, nell’anno corrente. Un appuntamento, in buona sostanza imperdibile, per chi intende confrontarsi non solo con la storia marchigiana, ma con i recenti indirizzi della contemporaneistica.