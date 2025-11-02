L’IIS Corinaldesi Padovano in campo per la Giornata Europea del Mare Ripulita dai rifiuti l'area circostante la Rotonda a Mare

“La pulizia della spiaggia è affidata al senso civico degli utenti”. Una raccomandazione tanto diffusa lungo il litorale quanto disattesa. Purtroppo è esperienza comune imbattersi, in ogni stagione, in rifiuti di vario genere, anche se è l’onnipresente plastica a farla da padrona.

Ebbene, mercoledì 29 ottobre una delegazione di allievi e docenti dell’IIS Corinaldesi Padovano (Andrea Cingolani, Giuliana Lain, Alessia Lenci, Andrea Lotti, Rita Paolisso e Tiziana Quattrini), accompagnata dal dirigente Simone Ceresoni, ha dato anima e corpo al concetto astratto di “senso civico” recandosi in uno degli angoli più belli, fotografati e rappresentativi della “spiaggia di velluto”: la Rotonda a mare. Eh sì, perché nessun lembo delle nostre meravigliose coste può dirsi immune dal flagello dei rifiuti, siano essi abbandonati sul posto o portati dalle correnti e dai fiumi.

La classe 5a OMTB – che nelle ore di Scienze motorie porta avanti una particolare attività di pulizia degli spazi pubblici – e i ragazzi coinvolti nel progetto Erasmus Carbon Zero – che collaborano con colleghi turchi e tedeschi sul tema della sostenibilità – hanno raccolto e monitorato i rifiuti in occasione della Giornata Europea del Mare e della campagna #EUBeachCleanup, prendendo il testimone dall’Istituto Fazzini-Mercantini di Grottammare che ha dato il via all’iniziativa il 28 ottobre.

Questa originale e virtuosa staffetta è stata promossa da Legambiente Marche APS e Europe Direct Regione Marche, in collaborazione con il Comune di Senigallia e l’AICCRE Marche (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), rispettivamente rappresentati da Francesca Paolini, Marisa Celani e Massimo Bello. La giornata ha fornito ai ragazzi un’occasione concreta per riflettere sull’annoso problema in questione con un approccio trasversale, capace di unire cittadinanza attiva, consapevolezza ambientale e conoscenza scientifica. Perché la salute dell’ambiente e degli ecosistemi è la nostra salute.