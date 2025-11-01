Rapporto Rifiuti Urbani Marche 2024: sistema regionale in crescita, costante miglioramento Il documento pubblicato da Arpam conferma come le Marche abbiano consolidato negli anni una gestione virtuosa

ARPAM ha pubblicato il nuovo Rapporto Rifiuti Urbani Marche 2024, che raccoglie ed elabora i dati ufficiali sulla produzione, raccolta e gestione dei rifiuti urbani nella nostra regione.

Il documento conferma come le Marche abbiano consolidato negli anni una gestione virtuosa, con livelli di raccolta differenziata stabilmente sopra i target europei e una crescente attenzione alla qualità del riciclo e del recupero.