Logo farmacieFarmacie di turno


Manocchi Dr.ssa Francesca
Adesso
19°
Domenica
13° / 21°
Lunedì
13° / 17°
Martedì
10° / 17°
Mercoledì
9° / 16°
Giovedì
7° / 16°
Venerdì
8° / 15°
Sabato
9° / 16°
Domenica
10° / 16°
Lunedì
10° / 16°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
BCC Fano - Banca di Credito Cooperativo di Fano - I vantaggi di essere socio

Rapporto Rifiuti Urbani Marche 2024: sistema regionale in crescita, costante miglioramento

Il documento pubblicato da Arpam conferma come le Marche abbiano consolidato negli anni una gestione virtuosa

122 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, smaltimento rifiuti

ARPAM ha pubblicato il nuovo Rapporto Rifiuti Urbani Marche 2024, che raccoglie ed elabora i dati ufficiali sulla produzione, raccolta e gestione dei rifiuti urbani nella nostra regione.

Il documento conferma come le Marche abbiano consolidato negli anni una gestione virtuosa, con livelli di raccolta differenziata stabilmente sopra i target europei e una crescente attenzione alla qualità del riciclo e del recupero.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura