Alla Rotonda per sensibilizzare studenti su biodiversità marina ed ecosistemi costieri "Insieme per il mare - Pulizia della Spiaggia e Sensibilizzazione Ambientale" con Europe Direct, AICCRE, Comune, Legambiente

Nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre alla Rotonda a Mare si è svolto l’evento “Insieme per il mare-Pulizia della Spiaggia e Sensibilizzazione Ambientale”, promosso da Europe Direct Regione Marche, dalla Federazione regionale AICCRE Marche (delegazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) in collaborazione con il Comune di Senigallia e Legambiente Marche.

Alla presenza del presidente del Consiglio comunale di Senigallia avv. Massimo Bello, in qualità anche di presidente della Federazione regionale AICCRE, del dirigente scolastico dell’Istituto Corinaldesi-Padovano prof. Simone Ceresoni e della funzionaria dell’Ufficio Europe Direct della Regione Marche dott. ssa Marisa Celani, un gruppo di studenti dell’Istituto Corinaldesi-Padovano, appartenenti al progetto Erasmus “Carbon Zero”, che coinvolge anche studenti di una scuola tedesca e di una scuola turca in un progetto europeo sulla sostenibilità ambientale lungo la costa marchigiana, e di alcuni docenti, tra cui la prof. ssa Giuliana Lain, sono stati impegnati nella pulizia della spiaggia e in attività di educazione ambientale sul tema dei rifiuti marini e della tutela degli ecosistemi costieri.

La “Giornata Europea del Mare – European Maritime Day” e della “campagna EUBeachCleanup”, promosse dall’Unione Europea per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salvaguardia degli oceani e dei mari, ha fatto tappa, dunque, a Senigallia.

“Questa giornata – ha detto il Presidente Bello, portando l’indirizzo di saluto anche a nome del sindaco Massimo Olivetti e degli assessori all’ambiente Elena Campagnolo e all’istruzione Riccardo Pizzi – rappresenta un’occasione concreta di partecipazione civica e di formazione ambientale, volta a promuovere maggiore consapevolezza sulla biodiversità marina e ad incoraggiare comportamenti sostenibili. La partecipazione del Comune di Senigallia all’evento dimostra come la sensibilità a questi temi sia reale e concreta, e al centro dell’azione amministrativa ed istituzionale degli organi di governo locale. Da quest’anno, poi, il Comune è entrato ufficialmente nella rete dell’ufficio Europe Direct della Regione Marche e, quindi, in quella più ampia istituita dalla Commissione europea, con una propria ‘antenna’ istituita dal Consiglio comunale”.