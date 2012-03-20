Ostra fuori dalla Coppa Italia, vince il Trecastelli
Pari per il Corinaldo
Esce negli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione l’Ostra di Umberto De Filippi che perde 1-0 contro la Biagio Nazzaro il match di ritorno, disputatosi in trasferta mercoledì 29 ottobre.
Decide un gol di Esposito al 59′.
La Biagio Nazzaro aveva vinto anche all’andata in trasferta sul campo dell’Ostra (nell’occasione Corinaldo), per 4-3.
Nel secondo turno della Coppa Marche di Seconda Categoria invece, il Trecastelli ha vinto 4-1 in trasferta contro il Camerano il match di andata mentre il Corinaldo ha pareggiato 0-0 sul campo del Real Sassoferrato.
