Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
Adesso
22°
Venerdì
15° / 19°
Sabato
14° / 20°
Domenica
13° / 22°
Lunedì
13° / 18°
Martedì
11° / 17°
Mercoledì
9° / 17°
Giovedì
9° / 16°
Venerdì
10° / 16°
Sabato
11° / 16°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Cemed - Cura e Salute Dentale - Clinica dentale a Senigallia (AN)

Ostra fuori dalla Coppa Italia, vince il Trecastelli

Pari per il Corinaldo

221 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia

Esce negli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione l’Ostra di Umberto De Filippi che perde 1-0 contro la Biagio Nazzaro il match di ritorno, disputatosi in trasferta mercoledì 29 ottobre.


Decide un gol di Esposito al 59′.

La Biagio Nazzaro aveva vinto anche all’andata in trasferta sul campo dell’Ostra (nell’occasione Corinaldo), per 4-3.

Nel secondo turno della Coppa Marche di Seconda Categoria invece, il Trecastelli ha vinto 4-1 in trasferta contro il Camerano il match di andata mentre il Corinaldo ha pareggiato 0-0 sul campo del Real Sassoferrato.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura