Rete regionale dei Centri del Riuso della Regione Marche: svolto convegno ad Ancona Si è parlato di strategia, approcci organizzativi, gestionali e di monitoraggio di progetto di prevenzione della produzione rifiuti

Si è svolto con grande partecipazione, mercoledì 29 ottobre ad Ancona, presso la Sala Polveri della Mole Vanvitelliana, il convegno “La Rete dei Centri del Riuso della Regione Marche: strategia, approcci organizzativi, gestionali e di monitoraggio di un progetto di prevenzione della produzione dei rifiuti“.

L’evento, aperto alla stampa e al pubblico, ha presentato la strategia, gli approcci organizzativi e gli innovativi strumenti di gestione e monitoraggio di questo progetto di eccellenza per la prevenzione della produzione dei rifiuti.