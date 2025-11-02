Nelle Marche il condominio taglia-emissioni Nasce a Chiaravalle il più grande impianto fotovoltaico per auto-consumo collettivo con circa 35 KW di potenza

Il quadro geopolitico si riflette sui risparmi degli italiani. Le stime indicano per il 2025 rincari del 15% per le imprese e del 10% per le famiglie, aumenti che rappresentano un grave ostacolo per la crescita oltre che una perdita del potere d’acquisto dei cittadini.

L’impennata nei costi dell’energia è una questione di primaria importanza che si è manifestata già dal primo trimestre di quest’anno con incrementi del 25-30% in bolletta rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e può gravare pesantemente sui bilanci familiari e aziendali. Le Marche sono al quarto posto nella mappa del “caro energia” , con oltre 865 euro per famiglia precedute da Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. (Il Sole 24 Ore, sui dati Facile.it ).