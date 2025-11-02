Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale Centrale
Adesso
15°
Lunedì
12° / 18°
Martedì
10° / 17°
Mercoledì
9° / 16°
Giovedì
6° / 15°
Venerdì
8° / 16°
Sabato
12° / 15°
Domenica
11° / 15°
Lunedì
10° / 15°
Martedì
9° / 16°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
BCC Ostra e Morro d\'Alba - Albanostra - Assistenza spese sanitarie

Nelle Marche il condominio taglia-emissioni

Nasce a Chiaravalle il più grande impianto fotovoltaico per auto-consumo collettivo con circa 35 KW di potenza

203 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Condominio taglia-emissoni

Il quadro geopolitico si riflette sui risparmi degli italiani. Le stime indicano per il 2025 rincari del 15% per le imprese e del 10% per le famiglie, aumenti che rappresentano un grave ostacolo per la crescita oltre che una perdita del potere d’acquisto dei cittadini.

L’impennata nei costi dell’energia è una questione di primaria importanza che si è manifestata già dal primo trimestre di quest’anno con incrementi del 25-30% in bolletta rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e può gravare pesantemente sui bilanci familiari e aziendali. Le Marche sono al quarto posto nella mappa del “caro energia” , con oltre 865 euro per famiglia precedute da Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. (Il Sole 24 Ore, sui dati Facile.it ).

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura