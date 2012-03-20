I 4 Vantaggi di Convertire i Risparmi in Criptovaluta al Posto del Conto Corrente Tradizionale Molti cittadini e imprenditori stanno cercando strumenti finanziari più dinamici per proteggere e far crescere il proprio capitale

Nell’attuale panorama economico italiano, i risparmi detenuti in un tradizionale conto corrente non generano più rendimenti significativi. Con l’inflazione che erode il potere d’acquisto e i tassi di interesse dei conti correnti che rasentano lo zero, molti cittadini e imprenditori stanno cercando strumenti finanziari più dinamici per proteggere e far crescere il proprio capitale. La criptovaluta emerge in questo contesto non solo come una speculazione ad alto rischio, ma come un moderno strumento per la gestione dei risparmi.

Il concetto chiave è l’utilizzo di servizi di “on-ramp” che facilitano la transizione da Euro a valuta digitale. Questi gateway permettono di trasformare facilmente il denaro tradizionale in asset digitali, superando le barriere di accesso che un tempo rendevano le criptovalute appannaggio dei soli esperti. Se l’obiettivo è diversificare i propri fondi, è necessario poter comprare crypto in modo sicuro e conforme alle normative. MoonPay si posiziona come un partner fidato in questo processo: la piattaforma ha completato la valutazione BARR Certification, è certificata ISO 27018:2019 per la sicurezza delle informazioni personali (cruciale nel cloud), ed è in linea con il regolamento europeo MiCA (Markets in Crypto Assets). Questo solido impianto normativo e di sicurezza offre agli utenti italiani la tranquillità necessaria per iniziare a gestire i propri risparmi in questo spazio.

1. Protezione Contro l’Inflazione e Diversificazione

Uno dei ruoli principali che le principali criptovalute come Bitcoin e le stablecoin (criptovalute ancorate al valore del dollaro o dell’euro) ricoprono è quello di copertura contro l’inflazione. A differenza dell’Euro depositato in banca, la cui offerta è gestita da una banca centrale e tende ad aumentare (portando all’inflazione), alcune criptovalute sono caratterizzate da un’offerta limitata o da regole di emissione chiare e immutabili.

– Valute a offerta fissa: Asset con un tetto massimo di unità sono spesso visti come oro digitale e possono conservare meglio il valore a lungo termine rispetto alla valuta fiat.

– Diversificazione: Spostare una piccola percentuale dei risparmi da un conto corrente a un portafoglio di criptovalute diversifica il rischio. Significa non dipendere esclusivamente dalla salute economica della singola zona Euro, ma accedere a una classe di asset globale.

2. Accesso a Rendimenti Potenziali Maggiori (Staking e Prestiti)

Mentre un conto corrente offre rendimenti minimi o nulli (spesso inferiori all’inflazione), i risparmi detenuti in criptovaluta possono essere impiegati in protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) per generare rendimenti significativi attraverso attività come lo staking o i prestiti (sebbene queste attività siano soggette a rischi specifici).

Per il risparmiatore, anche l’opzione più cauta di detenere semplicemente stablecoin può risultare più vantaggiosa che tenere liquidità ferma. Esistono meccanismi regolamentati che permettono di mettere a rendimento queste valute digitali con tassi ben più elevati rispetto a quelli bancari. L’importante è utilizzare una piattaforma di conversione conforme per garantire che l’accesso iniziale al mondo cripto sia stato eseguito nel rispetto delle norme antiriciclaggio (AML) e di conoscenza del cliente (KYC), fornendo una base sicura per qualsiasi attività finanziaria successiva.

3. Pieno Controllo e Autonomia Finanziaria

Quando il denaro è depositato in un conto corrente bancario, è tecnicamente sotto il controllo dell’istituto finanziario. Questo significa che le transazioni sono soggette a orari bancari, limiti di prelievo e, in situazioni estreme, a possibili blocchi o confische.

Le criptovalute, al contrario, consentono l’autocustodia. Una volta che l’utente ha utilizzato l’on-ramp per ottenere la criptovaluta e l’ha trasferita nel proprio portafoglio digitale privato (non custodito), è l’unico possessore della chiave privata. Questo conferisce:

– Autonomia Totale: La possibilità di inviare, ricevere o muovere fondi 24/7 senza l’autorizzazione di un intermediario.

– Resistenza alla Censura: Il risparmio non è soggetto al blocco da parte di terze parti, garantendo la sovranità finanziaria dell'individuo.

4. Velocità e Flessibilità nei Pagamenti Internazionali

Per i cittadini che hanno legami familiari o commerciali all’estero, l’uso delle criptovalute come forma di risparmio fornisce un enorme vantaggio in termini di efficienza dei trasferimenti. Invece di dover pagare commissioni e aspettare giorni per un bonifico internazionale, la conversione rapida di una parte dei propri risparmi in valuta digitale permette di inviare fondi oltre confine in pochi minuti, a costi drasticamente ridotti.

Questo è particolarmente utile per le rimesse (invio di denaro a parenti all’estero) o per l’acquisto di beni e servizi internazionali, consentendo ai cittadini di Marsica e Abruzzo di operare su un palcoscenico globale con la stessa facilità con cui effettuerebbero un pagamento in loco. Trasformando il denaro da fiat a digitale e viceversa tramite servizi on-ramp e off-ramp regolamentati, il risparmiatore moderno guadagna uno strumento finanziario potente, agile e all’avanguardia.