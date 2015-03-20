Logo farmacieFarmacie di turno


La Rotonda
Adesso
20°
Mercoledì
11° / 21°
Giovedì
14° / 21°
Venerdì
14° / 19°
Sabato
14° / 20°
Domenica
12° / 21°
Lunedì
14° / 19°
Martedì
11° / 18°
Mercoledì
10° / 17°
Giovedì
9° / 17°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Pizzeria Spicchio - Senigallia - Pizza and more

Riaperto tratto A14 chiuso per assalto a portavalori

Attualmente traffico congestionato, 5 km di coda

396 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Cavalcavia autostrada
Poco prima delle ore 9:00 del 28 ottobre, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Loreto e Civitanova Marche, in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a causa di una rapina a un portavalori, avvenuta nella serata di ieri, 27 ottobre, all’altezza del km 248,5 in direzione Pescara. 
 

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.
 
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili sia in direzione Pescara che in direzione Ancona e si registrano 5 km di coda per traffico congestionato, con tendenza in diminuzione, in direzione Pescara.
Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Martedì 28 ottobre, 2025 
alle ore 9:48
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura