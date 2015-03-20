Riaperto tratto A14 chiuso per assalto a portavalori
Attualmente traffico congestionato, 5 km di coda
Poco prima delle ore 9:00 del 28 ottobre, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Loreto e Civitanova Marche, in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a causa di una rapina a un portavalori, avvenuta nella serata di ieri, 27 ottobre, all’altezza del km 248,5 in direzione Pescara.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili sia in direzione Pescara che in direzione Ancona e si registrano 5 km di coda per traffico congestionato, con tendenza in diminuzione, in direzione Pescara.
