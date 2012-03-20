Pulizia della Spiaggia e Sensibilizzazione Ambientale: “Insieme per il mare” a Senigallia Europe Direct Regione Marche, AICCRE Marche promuovono l'iniziativa. Presenti per il Comune Bello, Pizzi e Campagnolo

In occasione della Giornata Europea del Mare – European Maritime Day e della campagna #EUBeachCleanup, promosse dall’Unione Europea per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salvaguardia degli oceani e dei mari, Europe Direct Regione Marche, in collaborazione con Legambiente Marche APS e con studenti e cittadini volontari, organizzano alcune giornate di azione e di sensibilizzazione ambientale lungo la costa marchigiana.

L’iniziativa Beach-cleaning “INSIEME PER IL MARE” farà a tappa anche a Senigallia mercoledì 29 ottobre, dalle 14.45 alle 16.45, dove due classi dell’Istituto Corinaldesi-Padovano parteciperanno a un’attività di pulizia e monitoraggio dei rifiuti sulla spiaggia di fronte la Rotonda a mare, unendo conoscenza scientifica e azione diretta per la protezione del mare.

L’evento è promosso da Europe Direct Regione Marche in collaborazione anche con il Comune di Senigallia e AICCRE Marche (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), di cui la città di Senigallia è parte integrante. Saranno presenti all’iniziativa il Presidente del Consiglio comunale, Massimo Bello, in qualità anche di Presidente della Federazione AICCRE Marche, l’Assessore alla cultura e istruzione Riccardo Pizzi e l’Assessore all’ambiente Elena Campagnolo.

Queste giornate rappresentano un’occasione concreta di partecipazione civica e formazione ambientale, volte a promuovere una maggiore consapevolezza sull’impatto dei rifiuti sulla biodiversità marina e a incoraggiare comportamenti sostenibili nella vita quotidiana.

Europe Direct Regione Marche partecipa attivamente aderendo al progetto di rete “Un mare di Centri”, una collaborazione tra diversi centri Europe Direct italiani e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea nata per promuovere la consapevolezza sull’importanza della salute dei nostri mari.

Le iniziative fanno parte della campagna European Maritime Day – In My Country, lanciata dalla Direzione Generale per gli Affari Marittimi e della Pesca della Commissione Europea (DG MARE), con l’obiettivo di aumentare la conoscenza e la consapevolezza sull’importanza degli oceani, dei mari e del patrimonio marittimo europeo.

La campagna #EUBeachCleanup è un’iniziativa di pulizia globale co-organizzata dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite, unite per proteggere l’oceano dai rifiuti marini. Gli eventi della campagna si svolgono ogni anno in concomitanza con la Giornata mondiale della pulizia dei rifiuti, riconosciuta ufficialmente dalle Nazioni Unite, e possono essere organizzati fino alla fine di ottobre.