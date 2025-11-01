Logo farmacieFarmacie di turno


Manocchi Dr.ssa Francesca
SenigalliaNotizie.it

Campagna FAI sui cambiamenti climatici, gli appuntamenti nelle Marche

A partire da domenica 2 novembre ad Ascoli Piceno, Arcevia e Recanati

Associazioni
Il cambiamento climatico torna al centro dell’impegno del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, che lancia la campagna nazionale #FAIperilclima. Sabato 1 e domenica 2, sabato 8 e domenica 9 novembre 2025, in vista della della 30ª Conferenza delle Parti sul Clima COP30, i beni del FAI in tutta Italia apriranno le porte con visite speciali dedicate agli effetti concreti della crisi ambientale. Climatologi, agronomi, biologi e geologi accompagneranno il pubblico per mostrare come il cambiamento del clima stia già modificando paesaggi, colture e comunità locali. Il FAI offre l’opportunità di riflettere, confrontarsi e conoscere soluzioni possibili alla crisi climatica e vuole costruire una narrazione che intende diffondere sensibilità e conoscenza riguardo l’impatto sull’ambiente delle attività umane e i rischi legati alla fragilità dei nostri territori.

