Senigallia: è scomparso Vito Minunno

Poliziotto, era stato presidente della sezione locale dell'associazione nazionale Polizia di Stato e candidato alle elezioni

Cronaca
lutto

Lutto a Senigallia per la scomparsa di Vito Minunno.
Aveva 79 anni.


Arrivato in città dalla Puglia nel 1973, poliziotto, aveva lavorato per anni negli stabilimenti della Polizia di Stato della Cesanella, fino alla pensione del 2006.

Vito MinunnoEra stato presidente dell’ANPS, la sezione locale dell’associazione nazionale della Polizia di Stato.

Nel 2020 si era candidato alle elezioni comunali sostenenedo la corsa a sindaco di Paolo Molinelli.

I funerali alla Pace venerdì 24 ottobre, alle 9.30.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Giovedì 23 ottobre, 2025 
alle ore 10:25
