Senigallia: è scomparso Vito Minunno
Poliziotto, era stato presidente della sezione locale dell'associazione nazionale Polizia di Stato e candidato alle elezioni
361 Letture0 commenti
Lutto a Senigallia per la scomparsa di Vito Minunno.
Aveva 79 anni.
Arrivato in città dalla Puglia nel 1973, poliziotto, aveva lavorato per anni negli stabilimenti della Polizia di Stato della Cesanella, fino alla pensione del 2006.
Era stato presidente dell’ANPS, la sezione locale dell’associazione nazionale della Polizia di Stato.
Nel 2020 si era candidato alle elezioni comunali sostenenedo la corsa a sindaco di Paolo Molinelli.
I funerali alla Pace venerdì 24 ottobre, alle 9.30.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!