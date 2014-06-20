Autunno Resistente, secondo appuntamento della rassegna letteraria di ANPI Senigallia Venerdì 24 ottobre in Biblioteca "Tigri e colonie", storia di 13mila bambini costretti a vivere una deportazione di cinque anni

Dopo il primo appuntamento in compagnia di Simone Massacesi e Roberto Lucioli nella presentazione del loro “Chiedilo alla libertà: storia delle bande partigiane nelle Marche” edito da Affinità Elettive e con la moderazione di Marco Pettinari, torna la rassegna letteraria “Autunno Resistente” dell’ANPI Senigallia.

Il secondo libro, “Tigri e colonie” di Francesco Bianchi, verrà presentato venerdì 24 ottobre alla Biblioteca Comunale Antonelliana dalle 17:30, sempre con la moderazione di Marco Pettinari.

Come gli altri volumi, anche “Tigri e colonie” affronta una tematica che ANPI continua ad approfondire e su cui allarga lo sguardo, dando nuove argomentazioni a episodi storici spesso dimenticati o mai del tutto sviscerati interamente.

Nel suo “Tigri e colonie”, l’autore Francesco Bianchi infatti riporta alla luce una storia dimenticata: quella dei tredicimila bambini italiani, figli dei coloni della Libia, che furono “invitati” in Italia a trascorrere una vacanza per “rinfrancarsi al sole della patria”. Quando partirono su otto navi dai porti libici, gli altoparlanti risuonarono: “Genitori italiani siate fieri del sacrificio dei vostri figli, torneranno fra soli tre mesi più forti e coraggiosi”.

L’arrivo nelle colonie dell’Adriatico coincise però con la dichiarazione di guerra dell’Italia e i tredicimila bambini furono presto scordati dal regime, costretti a vivere una vera e propria deportazione di cinque anni.

L’argomento ha particolare rilievo nel territorio di Senigallia dove la colonia Umberto di Savoia accolse proprio 289 bambini provenienti da Tripoli, parte dei tredicimila bambini dimenticati dalla storia.

Il territorio ha inoltre a che fare anche con le Tigri indiane, altro argomento del libro, e cioè con i soldati gurkha e sikh che ebbero un ruolo fondamentale nello sfondamento della Linea Gustav e nella Liberazione del versante adriatico del paese.

Per la prima volta nei suoi 14 anni di fondazione, la sezione ANPI di Senigallia perseguendo i valori dell’antifascismo, la difesa della Costituzione, la cultura della memoria e della Pace, propone alla comunità tutta e alla città di Senigallia, una rassegna letteraria che sia di ispirazione, di riflessione e di stimolo per gli astanti.

Quattro libri, giornalisti, scrittori, storici insieme ad ANPI Senigallia con la moderazione di Marco Pettinari e di Orietta Candelaresi per raccontarci storie, pensieri, persone, quattro appuntamenti legati alla Resistenza nelle Marche, all’occupazione fascista in Africa, alla memoria partigiana e alla Resistenza pacifica, non violenta e non armata di un personaggio storico come Lidia Menapace.

Di seguito, l’elenco degli eventi, luogo e orario:

Venerdì 24 ottobre, ore 17:30

“Tigri e colonie”

di Francesco Bianchi

Modera Marco Pettinari

Biblioteca Antonelliana, Piazza Ottorino Manni

Venerdì 31 ottobre, ore 19:00

“Il partigiano Libero”

del giornalista Marco Torcoletti

Modera Marco Pettinari

Aperitivo a seguire

Sede ANPI Senigallia, via Cherubini 4

Venerdì 7 novembre, ore 18:00

“Lidia Menapace. Fuori la guerra dalla storia. Scritti necessari di politica e femminismo”

della giornalista Monica Lanfranco

Modera Orietta Candelaresi

In collaborazione con Scuola di Pace Vincenzo Buccelletti

Auditorium San Rocco, Piazza Garibaldi

Ingresso gratuito, la cittadinanza è invitata a partecipare.

da ANPI Senigallia Sezione Giulia Giuliani e Luigi Olivi