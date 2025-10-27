Lunedì 27 ottobre 2025 si aprirà la XII Legislatura della Regione Marche
Convocato Consiglio Regionale per elezione di Presidente, Vice e segretari dell'Assemblea. Acquaroli ufficializzerà la nuova Giunta
Si svolgerà lunedì 27 ottobre, a partire dalle ore 10, la prima seduta del Consiglio regionale della XII legislatura.
L’ordine del giorno prevede, al primo punto, la presa d’atto della rinuncia del consigliere regionale Matteo Ricci, con relativa surrogazione. Successivamente l’Aula procederà alla votazione per l’elezione del Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, dei due Vicepresidenti e dei due Consiglieri segretari. Seguiranno le comunicazioni del Presidente della Giunta regionale in merito al programma di governo e alla composizione della Giunta regionale.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
