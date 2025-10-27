Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
Adesso
18°
Lunedì
11° / 19°
Martedì
11° / 20°
Mercoledì
10° / 21°
Giovedì
11° / 21°
Venerdì
13° / 20°
Sabato
13° / 20°
Domenica
13° / 20°
Lunedì
12° / 19°
Martedì
13° / 19°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Moov e Assicurazioni Generali - Noleggio auto a lungo termine

Lunedì 27 ottobre 2025 si aprirà la XII Legislatura della Regione Marche

Convocato Consiglio Regionale per elezione di Presidente, Vice e segretari dell'Assemblea. Acquaroli ufficializzerà la nuova Giunta

85 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Consiglio Regione Marche, aula consiliare regionale

Si svolgerà lunedì 27 ottobre, a partire dalle ore 10, la prima seduta del Consiglio regionale della XII legislatura.

L’ordine del giorno prevede, al primo punto, la presa d’atto della rinuncia del consigliere regionale Matteo Ricci, con relativa surrogazione. Successivamente l’Aula procederà alla votazione per l’elezione del Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, dei due Vicepresidenti e dei due Consiglieri segretari. Seguiranno le comunicazioni del Presidente della Giunta regionale in merito al programma di governo e alla composizione della Giunta regionale.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura