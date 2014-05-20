“Un altro ponte è possibile”: le associazioni presentano alternative per il nuovo Garibaldi Giovedì 23 ottobre alle 17.30 al San Rocco i 4 progetti elaborati dall'arch. Buratti con il designer Pepe e dall'arch. Bacchiocchi

Abbiamo sempre sostenuto, e dimostrato, come il progetto del nuovo Ponte Garibaldi fosse uno sfregio alla storia urbana della città, oltre che brutto esteticamente e impattante per la viabilità cittadina.

Invece che rispondere alle nostre obiezioni, e ai diecimila cittadini che hanno firmato la petizione contro il “ponte a brugola”, ci è stato provocatoriamente risposto di fornire un nostro progetto alternativo, come se le associazioni ambientaliste e di tutela del patrimonio storico artistico della città fossero dotate di un apparato tecnico e dei fondi che ha a disposizione la struttura commissariale regionale per l’emergenza alluvione 2022.

Grazie alla disponibilità e al lavoro volontario di qualificati tecnici che hanno a cuore il nostro patrimonio culturale, e che ringraziamo per il loro lavoro, il prossimo 23 ottobre dimostreremo che “un altro ponte è possibile!” con la presentazione di quattro diverse soluzioni per un nuovo Ponte Garibaldi correttamente inserito nel contesto del nostro pregiato centro storico, oltre che bello.

Verranno infatti presentate quattro ipotesi di progetto, sviluppati e differenziati in base:

– al mantenimento dello stesso sedime del precedente Ponte Garibaldi,

– alla realizzazione delle vasche di espansione in corso di esecuzione che riusciranno a ridurre il livello di piena del Fiume Misa nel centro storico;

– ai diversi livelli di vincolo normativo e idraulico.

Tre soluzioni alternative saranno proposte dall’arch. Massimo Buratti assieme al designer Adriano Pepe, la quarta ipotesi progettuale verrà presentata dall’arch. Alberto Bacchiocchi.

Massimo Buratti:

Membro dell’Istituto Italiano dei Castelli, Massimo Buratti consegue la laurea in Architettura presso l’Istituto Superiore di Architettura Saint-Luc di Bruxelles.

Dopo aver svolto il praticantato presso lo studio ETAU di Bruxelles, nel 1983 rientra in Italia, collaborando con lo studio dell’architetto Carancini di Roma.

Nel corso della sua attività, Buratti ha curato il restauro di numerose chiese e collaborato con amministrazioni pubbliche per progetti di recupero di castelli, rocche, mura, torri, musei, giardini storici e piazze.

La sua esperienza abbraccia inoltre la riqualificazione urbana ed architettonica, la progettazione residenziale e la redazione di Piani dei Centri Storici e Piani del Colore.

Adriano Pepe

Ha seguito corsi specialistici in Architettura e Design dello Spazio presso lo Swiss Institute for Disruptive Innovation (SIDI).

Si occupa di design architettonico residenziale, con un approccio orientato ai principi della bioarchitettura e alla sostenibilità ambientale e collabora con diversi studi di architettura nazionali per ottimizzare il linguaggio estetico dei progetti.

È titolare di Solaria Group, studio di project management dedicato alla realizzazione di edifici ecosostenibili e di alto valore estetico, e di APdesign, studio di progettazione focalizzato sull’innovazione formale e sulla qualità dello spazio abitativo.

Alberto Bacchiocchi

Laureato presso la facoltà di Architettura dell’Università di Roma, corso di “Composizione Architettonica”, per diversi anni è stato professore a contratto di “Architettura e Composizione Architettonica”, corso di Laurea specialistica in Ingegneria Edile-Architettura, Facoltà di Ingegneria, dell’Università Politecnica delle Marche.

Profondo conoscitore della storia urbana di Senigallia, negli anni, ha pubblicato diversi studi sulle più importanti emergenze urbanistiche e architettoniche della città e, come libero professionista, da anni, svolge un’importante opera di progettazione architettonica ed urbanistica, sia pubblica che privata.

Marco Lion

Presidente Italia Nostra

Sezione di Senigallia