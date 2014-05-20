“Serve un confronto nel centrodestra in vista delle Comunali 2026 di Senigallia” "I dati parlano chiaro: il centrosinistra è avanti di 10 punti in città"

La sfida che ci attende per le prossime elezioni comunali non ha nulla di scontato e deve vedere un centro destra pronto a mettersi in discussione su tutti i fronti.

Forza Italia ha riunito la propria ampia segreteria cittadina per analizzare i dati del voto regionale e per improntare una unitaria linea politica in vista delle prossime elezioni amministrative. Il dato regionale, calibrato su Senigallia, parla chiaro: il centro-sinistra è avanti di oltre 10 punti. Un dato imprescindibile che rende necessarie e consequenziali due considerazioni. La prima: i cittadini hanno di fatto espresso delle criticità nei confronti dell’amministrazione Olivetti che non possono essere sottovalutate. La seconda: il centro-destra da solo non vince. Ha bisogno di guardare oltre se stesso ed aprirsi a tutte le forze moderate (anche quelle progressiste pronte al dialogo sui temi concreti). Forza Italia ritiene che le criticità principali espresse dalla città riguardino principalmente gli impegni elettorali e programmatici non rispettati (molti dei quali pretesi proprio da Forza Italia nel programma di coalizione): abbassamento della pressione fiscale (rimasta intatta e con tariffe al contrario aumentate nonostante il programma prevedesse, ad esempio, la riduzione dei costi per gli asili nido), rimodulazione della Tari con tariffa premiale, ritorno alla gestione diretta dei tributi comunali, impegno per riequilibrare le risorse economiche nella sanità facendo uscire Senigallia dal ruolo di comparsa, maggiore partecipazione della cittadinanza alle fasi decisionali, rilancio dello sport, impiantistica funzionale e agevolazioni (e non pesantissimi aggravamenti come è avvenuto) per i volontari dello sport (su questo campo, l’Amministrazione comunale si è posta in aperta ostilità nei confronti dell’associazionismo sportivo), snellimento e ridimensionamento della burocrazia e dei burocrati… Su questi temi deve riaprirsi il confronto, come abbiamo chiesto fin dal marzo scorso non ottenendo nemmeno una riunione di maggioranza. E su questi temi abbiamo il dovere (in tal senso la segreteria allargata di Forza si è espressa in termini netti) di cercare di ampliare gli interlocutori politici ed andare oltre il centro-destra tradizionale. Ed abbiamo il dovere di iniziare a ragionare in termini ampi anche su un possibile candidato a sindaco che rappresenti un polo più esteso. Da domani Forza Italia Senigallia, in linea con la direzione indicata, avvierà un primo giro di consultazioni con soggetti e movimenti politici, culturali, economici, sportivi … .

ROBERTO PARADISI – Coordinatore Forza Italia

LUIGI REBECCHINI – MAURIZIO MUGIANESI vice coordinatori Forza Italia