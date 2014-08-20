Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale 2 Cesanella
Un ricco anno di iniziative con Bellanca

I programmi futuri

Associazioni
Fondata nel 1977 a Senigallia, l’Associazione Bellanca ODV è una libera associazione senza fini di lucro che da oltre quarant’anni promuove la cultura dello sviluppo civile e la solidarietà umana.
 

Un punto di riferimento per chi cerca spazi di confronto, crescita personale e impegno sociale attraverso l’arte, la scienza e la formazione.
 
Un autunno ricco di iniziative
 
Anche per la stagione 2025-2026, l’Associazione propone un calendario fitto di attività culturali, corsi e incontri pubblici aperti a tutte e tutti:
 
Corsi e laboratori
 
Teatro Zero – Da novembre, un percorso di espressione teatrale condotto da Alessio Messeri.
 
Corso di grafica – A novembre e dicembre, con la guida esperta del maestro Massimo Nesti.
 
Scrittura creativa (2° livello) – Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre con la prof.ssa Barbara Mella    
 
Scrittura creativa (1° livello) – A novembre e dicembre, aperto anche a chi si avvicina per la prima volta alla scrittura prof.ssa Barbara Mella  (il primo incontro esplicativo si terrà mercoledi  29  alle ore 18 presso la sede dell^associazione)
 
Corso di algebra – Gennaio e febbraio, per chi vuole rafforzare le proprie competenze logico-matematiche prof.ssa Patrizia Servizi
 
Corso di pasta fresca – A gennaio, un laboratorio pratico che unisce tradizione e convivialità sig.ra  Francesca Manoni
 
Eventi e incontri aperti al pubblico
 
Presentazione del libro “Pucci – Meglio non sapere” – Un’occasione per incontrare l’autore e approfondire i temi trattati.
 
Aperitivi scientifici – In collaborazione con il Centro Sistemi Complessi (CSC), un ciclo di incontri per riflettere su scienza e società   :
 
23 ottobre – “Intelligenza artificiale: opportunità e incognite”
 
20 novembre – “Comunicazione scientifica e fake news”
 
11 dicembre – “Invito all’ascolto: verso il Natale”, un momento speciale di riflessione e condivisione.
 
                                         Un invito alla partecipazione
 
L’Associazione Bellanca ODV crede nella cultura come strumento di libertà e coesione sociale. Ogni attività è pensata per promuovere conoscenza, confronto e cittadinanza attiva. Le iniziative sono aperte a tutti, senza barriere di età o formazione, in uno spirito di accoglienza e dialogo.
 
Contatti e informazioni
 
Per iscriversi ai corsi o partecipare agli eventi:
 
Email: ass.bellanca@gmail.com
 
Sede: ass.Bellanca via Marchetti,47
 
Social:pagina Facebook  ass.Bellanca 
 
 
                  “La cultura non si eredita, si conquista.” – André Malraux
 
Da
Ass. Bellanca
 
 
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Lunedì 20 ottobre, 2025 
alle ore 9:56
