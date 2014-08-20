Un ricco anno di iniziative con Bellanca I programmi futuri

105 Letture Associazioni

Fondata nel 1977 a Senigallia, l’Associazione Bellanca ODV è una libera associazione senza fini di lucro che da oltre quarant’anni promuove la cultura dello sviluppo civile e la solidarietà umana.

Un punto di riferimento per chi cerca spazi di confronto, crescita personale e impegno sociale attraverso l’arte, la scienza e la formazione.

Un autunno ricco di iniziative

Anche per la stagione 2025-2026, l’Associazione propone un calendario fitto di attività culturali, corsi e incontri pubblici aperti a tutte e tutti:

Corsi e laboratori

Teatro Zero – Da novembre, un percorso di espressione teatrale condotto da Alessio Messeri.

Corso di grafica – A novembre e dicembre, con la guida esperta del maestro Massimo Nesti.

Scrittura creativa (2° livello) – Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre con la prof.ssa Barbara Mella

Scrittura creativa (1° livello) – A novembre e dicembre, aperto anche a chi si avvicina per la prima volta alla scrittura prof.ssa Barbara Mella (il primo incontro esplicativo si terrà mercoledi 29 alle ore 18 presso la sede dell^associazione)

Corso di algebra – Gennaio e febbraio, per chi vuole rafforzare le proprie competenze logico-matematiche prof.ssa Patrizia Servizi

Corso di pasta fresca – A gennaio, un laboratorio pratico che unisce tradizione e convivialità sig.ra Francesca Manoni

Eventi e incontri aperti al pubblico

Presentazione del libro “Pucci – Meglio non sapere” – Un’occasione per incontrare l’autore e approfondire i temi trattati.

Aperitivi scientifici – In collaborazione con il Centro Sistemi Complessi (CSC), un ciclo di incontri per riflettere su scienza e società :

23 ottobre – “Intelligenza artificiale: opportunità e incognite”

20 novembre – “Comunicazione scientifica e fake news”

11 dicembre – “Invito all’ascolto: verso il Natale”, un momento speciale di riflessione e condivisione.

Un invito alla partecipazione

L’Associazione Bellanca ODV crede nella cultura come strumento di libertà e coesione sociale. Ogni attività è pensata per promuovere conoscenza, confronto e cittadinanza attiva. Le iniziative sono aperte a tutti, senza barriere di età o formazione, in uno spirito di accoglienza e dialogo.

Contatti e informazioni

Per iscriversi ai corsi o partecipare agli eventi:

Email: ass.bellanca@gmail.com

Sede: ass.Bellanca via Marchetti,47

Social:pagina Facebook ass.Bellanca

“La cultura non si eredita, si conquista.” – André Malraux

Da

Ass. Bellanca