Al via la 42ª Stagione di Teatro Ragazzi in 13 comuni delle Marche con TGTP Fino ad aprile 2026, 46 spettacoli dedicati alle famiglie e 84 per le scuole: date anche a Senigallia, Ostra, Corinaldo e Arcevia

167 Letture Cultura e Spettacoli

Dal 17 al 19 ottobre 2025, partendo dal Teatro Moriconi di Jesi, e a seguire in 13 Comuni della provincia di Ancona e di Macerata fino al 19 aprile 2026 per gli appuntamenti domenicali e a maggio per quelli dedicati alle scuole, si tiene la 42/a Stagione di Teatro Ragazzi, tra le più longeve rassegne del settore in Italia.

In un territorio profondamente legato al valore educativo del teatro, e dove nel 2024 si è costituita la Rete Urbana di Teatro Ragazzi (la prima nelle Marche), il cartellone 2025-2026 propone 84 appuntamenti dedicati alle scuole di vario ordine e grado, e 46 spettacoli per famiglie; in programma, inoltre, 2 eventi pomeridiani per i piccolissimi (+1 anno), 4 spettacoli per ragazzi e ragazze più grandi (young adult), 3 giorni di escape room, un nuovo spettacolo di teatro per corrispondenza, e tante altre proposte.