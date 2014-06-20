Logo farmacieFarmacie di turno


Avitabile Dr. Andrea
Al via la 42ª Stagione di Teatro Ragazzi in 13 comuni delle Marche con TGTP

Fino ad aprile 2026, 46 spettacoli dedicati alle famiglie e 84 per le scuole: date anche a Senigallia, Ostra, Corinaldo e Arcevia

Presentazione 42/a Stagione di Teatro Ragazzi a cura del Teatro Giovani Teatro Pirata

Dal 17 al 19 ottobre 2025, partendo dal Teatro Moriconi di Jesi, e a seguire in 13 Comuni della provincia di Ancona e di Macerata fino al 19 aprile 2026 per gli appuntamenti domenicali e a maggio per quelli dedicati alle scuole, si tiene la 42/a Stagione di Teatro Ragazzi, tra le più longeve rassegne del settore in Italia.

In un territorio profondamente legato al valore educativo del teatro, e dove nel 2024 si è costituita la Rete Urbana di Teatro Ragazzi (la prima nelle Marche), il cartellone 2025-2026 propone 84 appuntamenti dedicati alle scuole di vario ordine e grado, e 46 spettacoli per famiglie; in programma, inoltre, 2 eventi pomeridiani per i piccolissimi (+1 anno), 4 spettacoli per ragazzi e ragazze più grandi (young adult), 3 giorni di escape room, un nuovo spettacolo di teatro per corrispondenza, e tante altre proposte.

