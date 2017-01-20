Operazione antibracconaggio a Candia: sequestrate due gabbie trappola per mammiferi "WWF e Carabinieri Forestali insieme contro i crimini di Natura"

141 Letture Cronaca

Nella mattinata di domenica 5 ottobre scorsa si è svolta una importante operazione antibracconaggio da parte delle Guardie Venatorie del WWF di Ancona, finalizzata alla ricerca di trappole vietate utilizzate dai bracconieri per la cattura illegale di mammiferi protetti.

Le Guardie Venatorie del WWF hanno infatti individuato presso un fondo rustico a Candia ben due gabbie trappola innescate e pronte alla cattura che rappresentavano un serio pericolo per le specie animali che frequentano la zona.

Immediata la chiamata e il successivo intervento dei Carabinieri Forestali che hanno così interrotto l’utilizzo di mezzi vietati, identificando e denunziando il probabile responsabile dell’ennesimo crimine conto il patrimonio indisponibile dello Stato. I militari hanno inoltre posto sotto sequestro i due marchingegni in attesa della convalida dell’Autorità Giudiziaria.

Un virtuoso esempio di collaborazione tra WWF e Carabinieri Forestali per interrompere la lunga catena di crimini di Natura ai danni della biodiversità della nostra Regione, come spesso in precedenza già collaudato con eccellenti risultati.

Durante l’attività antibracconaggio sono inoltre stati elevati diversi verbali di accertamento per esercizio di caccia in prossimità delle strade e all’interno di altre zone vietate.

Le attività del Nucleo di Vigilanza Venatoria e Antibracconaggio del WWF e della Legambiente si intensificheranno per tutto il mese di ottobre a tutela della migrazione dell’avifauna, insidiata dai cacciatori e bracconieri lungo le rotte migratorie di ritorno ai quartieri di svernamento.

Da

WWF MARCHE