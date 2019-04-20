Ruggeri semifinalista in Sardegna La tedesca Schmidt ferma la tennista jesina

Si conclude in semifinale l’avventura di Jennifer Ruggeri al torneo ITF W35 di Santa Margherita di Pula. La classe 2003 marchigiana, numero 381 del ranking WTA, si è dovuta arrendere alla tedesca Anna Schmidt (WTA 407) al termine di una battaglia durata oltre due ore e mezza sui campi in terra battuta del centro sardo.

Un epilogo amaro, che tornava in Sardegna proprio dove, appena una settimana fa, aveva conquistato il suo terzo titolo stagionale battendo in finale la francese Cakarevic con un netto 6-4, 6-2. Quei campi che a settembre le avevano portato fortuna, questa volta non le hanno sorriso fino in fondo.

Un match che si è chiuso in due set con il punteggio di 6-3, 6-3 in favore della tedesca, brava a mantenere alta la concentrazione dall’inizio alla fine senza concedere momenti di rilassamento all’avversaria. Due parziali simili nell’andamento, dove Schmidt ha fatto valere la maggiore solidità nei game decisivi.

Le statistiche raccontano una partita combattuta punto su punto. La Schmidt ha chiuso con 71 punti totali contro i 57 di Ruggeri, un margine di 14 lunghezze che si è rivelato decisivo in un incontro così equilibrato. Al servizio la tedesca è stata più efficace, conquistando sei game contro i tre della marchigiana, dato che ha fatto la differenza nei momenti cruciali.

Particolarmente pesante si è rivelato il rendimento al servizio: se Schmidt ha mantenuto un buon ritmo nella gestione dei turni di battuta, Ruggeri ha faticato maggiormente, riuscendo a conquistare solo un punto vinto direttamente al servizio contro lo zero dell’avversaria. Un dato che, per quanto particolare, evidenzia le difficoltà della jesina nel trovare continuità nei propri turni di servizio.

Per la tennista dell’MTA di Jesi, che si allena sotto la guida di Alice Savoretti, quella di Santa Margherita di Pula rappresenta comunque una settimana positiva. La sconfitta contro Schmidt non cancella né il titolo conquistato qui a settembre, né il percorso fatto finora in questa stagione. Conquistati già tre titoli nel 2025 – Trieste, Fiano Romano e proprio Santa Margherita – che rappresentano le fondamenta per costruire il futuro.