Banco Marchigiano Subissati ancora vittorioso in Coppa 3-0 sul giovane Collemarino

143 Letture Sport

Altra bella vittoria per il Banco Marchigiano Subissati in Coppa Marche di serie C femminile.



Successo a Collemarino per 3-0, con parziali di 25-14 25-16 25-23.

Il bilancio dopo 5 giornate, ma 4 partite giocate, è ora di 3 vittorie ed una sconfitta.

Partita senza particolari difficoltà vista anche la giovane età delle avversarie comunque coriacee in difesa.

Le nero-azzurre ne hanno approfitatto per incementare il gioco al centro (come fortemente richiesto dalla panchina) e sperimentare diverse soluzioni di attacco.

In crescita le giovanissime Lavinia Granarelli, Matilde Bacolini e Ambra Silvestrini.

Puntuali e convincenti anche gli innesti tecnici della giovane palleggiatrice Selvetti che ha dimostrato lucidità e precisione nella distribuzione del gioco anche in momenti delicati dell’incontro.