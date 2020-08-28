Logo farmacieFarmacie di turno


Landi Parere Dr.ssa Loretta
Adesso
16°
Sabato
9° / 21°
Domenica
13° / 18°
Lunedì
11° / 19°
Martedì
10° / 21°
Mercoledì
11° / 22°
Giovedì
13° / 21°
Venerdì
14° / 21°
Sabato
13° / 21°
Domenica
14° / 21°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Wash Dog Senigallia - Toelettatura cani - Lavaggio cani self

Banco Marchigiano Subissati ancora vittorioso in Coppa

3-0 sul giovane Collemarino

143 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia

Altra bella vittoria per il Banco Marchigiano Subissati in Coppa Marche di serie C femminile.


Successo a Collemarino per 3-0, con parziali di 25-14 25-16 25-23.

Il bilancio dopo 5 giornate, ma 4 partite giocate, è ora di 3 vittorie ed una sconfitta.

Partita senza particolari difficoltà vista anche la giovane età delle avversarie comunque coriacee in difesa.

Le nero-azzurre ne hanno approfitatto per incementare il gioco al centro (come fortemente richiesto dalla panchina) e sperimentare diverse soluzioni di attacco.

In crescita le giovanissime Lavinia Granarelli, Matilde Bacolini e Ambra Silvestrini.

Puntuali e convincenti anche gli innesti tecnici della giovane palleggiatrice Selvetti che ha dimostrato lucidità e precisione nella distribuzione del gioco anche in momenti delicati dell’incontro.

U.S. Pallavolo Senigallia
U.S. Pallavolo Senigallia
Pubblicato Venerdì 3 ottobre, 2025 
alle ore 12:41
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura