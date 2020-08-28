Banco Marchigiano Subissati ancora vittorioso in Coppa
3-0 sul giovane Collemarino
Altra bella vittoria per il Banco Marchigiano Subissati in Coppa Marche di serie C femminile.
Successo a Collemarino per 3-0, con parziali di 25-14 25-16 25-23.
Il bilancio dopo 5 giornate, ma 4 partite giocate, è ora di 3 vittorie ed una sconfitta.
Partita senza particolari difficoltà vista anche la giovane età delle avversarie comunque coriacee in difesa.
Le nero-azzurre ne hanno approfitatto per incementare il gioco al centro (come fortemente richiesto dalla panchina) e sperimentare diverse soluzioni di attacco.
In crescita le giovanissime Lavinia Granarelli, Matilde Bacolini e Ambra Silvestrini.
Puntuali e convincenti anche gli innesti tecnici della giovane palleggiatrice Selvetti che ha dimostrato lucidità e precisione nella distribuzione del gioco anche in momenti delicati dell’incontro.
