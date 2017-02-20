Da Edra Costruzioni un gesto di solidarietà verso i bambini di Gaza "Esistono valori che hanno ancora il potere di superare barriere e confini"

In occasione del cinquantesimo anniversario della sua fondazione, EDRA Costruzioni Soc. Coop. ha dato il proprio contributo a un’importante iniziativa umanitaria che accende una speranza per i bambini della striscia di Gaza.

Grazie alla raccolta fondi promossa da Legacoop Marche, alla quale EDRA Costruzioni ha aderito con convinzione, è stato possibile finanziare interamente un campo estivo per circa 60-70 bambini, le vittime più fragili di una crisi umanitaria che spezza l’infanzia. Attraverso questo progetto, realizzato dall’ONG WeWorld-GVC con il supporto della fondazione svedese “Akelius Foundation”, ai piccoli è stata offerta una preziosa opportunità per ritrovare un sorriso, recuperare due anni di istruzione persi e affrontare i traumi di un conflitto che ha devastato le loro vite.

“Raggiungere i 50 anni di attività è un traguardo che ci riempie di orgoglio e ci richiama al dovere di dare qualcosa indietro per dimostrare che esistono valori che hanno ancora il potere di superare barriere e confini”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Gabriele Gentili. “Attraverso questa iniziativa abbiamo voluto dire a quei bambini che non sono soli, che c’è un mondo capace di unirsi per restituirgli qualcosa che nessuno avrebbe mai dovuto togliergli: la spensieratezza e la speranza in un domani migliore”.

L’intervento nelle strutture estive comprende pasti e kit scolastici ma soprattutto tanto calore umano degli educatori formati per aiutarli a elaborare i traumi subiti. Un luogo sicuro dove imparare, giocare e riallacciare i fili della fiducia nella vita. Centinaia di bambini hanno già cominciato a partecipare e molti altri seguiranno grazie alla generosità delle cooperative marchigiane.

Sostenere questa iniziativa significa ribadire con forza i valori universali che da sempre ispirano il cammino di EDRA nella convinzione che la cooperazione sia un atto concreto di pace: un mezzo per contrastare oppressioni e violenze attraverso la costruzione di un futuro più equo e dignitoso per tutti.

La cooperativa senigalliese rinnova il proprio supporto anche alla Global Sumud Flotilla, un’iniziativa umanitaria di straordinario valore che rappresenta un grido di dignità e libertà in difesa dei diritti umani.

In questo momento di riflessione e festa per i 50 anni di attività, EDRA Costruzioni ringrazia Legacoop Marche e tutte le cooperative che hanno accompagnato questo progetto, dimostrando che insieme possiamo davvero costruire un mondo migliore. Dalle fondamenta delle opere edilizie alle fondamenta dell’umanità, ogni gesto solidale è un mattone che tiene vivi i valori in cui crediamo.

Foto di Ante Gudelj su Unsplash