In migliaia per Ricci a Civitanova e Fano Presenti pure Conte e Bersani

In migliaia il 22 settembre in piazza a Civitanova Marche e un cinema Politeama sold out a Fano, con la gente rimasta ad ascoltare la diretta fuori dalla struttura, per Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, assieme al Presidente del M5S, Giuseppe Conte e a Pier Luigi Bersani.

“Sarò il Presidente di tutti, noi non metteremo mai gli interessi di partito prima di quelli della comunità. La partite è semplice: da una parte chi si accontenta della mediocrità e vuole la continuità, dall’altra chi vuole ridare una speranza ai marchigiani e vuole il cambiamento. – dichiara Ricci – La realtà dei fatti, purtroppo, è evidente: la sanità è peggiorata, con le liste d’attesa che sono aumentate, la Regione che spende 160 milioni all’anno per curare i marchigiani fuori dalle Marche e 150.000 marchigiani hanno smesso di curarsi perché non trovano più risposte nel

pubblico e non hanno i soldi per andare dal privato. Noi chiederemo che la sanità venga finanziata almeno al 7% del PIL per assumere medici e infermieri, e dimezzare così le liste d’attesa. – aggiunge – Dopo 5 anni di Governo, Acquaroli, siccome non ha fatto nulla, sta usando maschera della Meloni per nascondersi, persino sui manifesti dove Meloni è messa davanti alla sua faccia. Parlano soltanto di numeri vuoti, di numeri del lotto lontani dalla realtà, perché pensano così di riuscire ad ingannare i marchigiani, ma l’unico record che, purtroppo, possono vantare è che in 5 anni non hanno inaugurato un’opera e non hanno portato un soldo nuovo nelle Marche”.

