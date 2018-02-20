Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
Adesso
24°
Mercoledì
16° / 23°
Giovedì
14° / 23°
Venerdì
14° / 22°
Sabato
14° / 20°
Domenica
15° / 20°
Lunedì
16° / 20°
Martedì
14° / 20°
Mercoledì
14° / 18°
Giovedì
14° / 18°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Evviva Casa - Agenzia immobiliare - Vendi casa a Senigallia? Scegli il meglio

In migliaia per Ricci a Civitanova e Fano

Presenti pure Conte e Bersani

120 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
In migliaia il 22 settembre in piazza a Civitanova Marche e un cinema Politeama sold out a Fano, con la gente rimasta ad ascoltare la diretta fuori dalla struttura, per Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, assieme al Presidente del M5S, Giuseppe Conte e a Pier Luigi Bersani.
 

“Sarò il Presidente di tutti, noi non metteremo mai gli interessi di partito prima di quelli della comunità. La partite è semplice: da una parte chi si accontenta della mediocrità e vuole la continuità, dall’altra chi vuole ridare una speranza ai marchigiani e vuole il cambiamento. – dichiara Ricci – La realtà dei fatti, purtroppo, è evidente: la sanità è peggiorata, con le liste d’attesa che sono aumentate, la Regione che spende 160 milioni all’anno per curare i marchigiani fuori dalle Marche e 150.000 marchigiani hanno smesso di curarsi perché non trovano più risposte nel
pubblico e non hanno i soldi per andare dal privato. Noi chiederemo che la sanità venga finanziata almeno al 7% del PIL per assumere medici e infermieri, e dimezzare così le liste d’attesa. – aggiunge – Dopo 5 anni di Governo, Acquaroli, siccome non ha fatto nulla, sta usando maschera della Meloni per nascondersi, persino sui manifesti dove Meloni è messa davanti alla sua faccia. Parlano soltanto di numeri vuoti, di numeri del lotto lontani dalla realtà, perché pensano così di riuscire ad ingannare i marchigiani, ma l’unico record che, purtroppo, possono vantare è che in 5 anni non hanno inaugurato un’opera e non hanno portato un soldo nuovo nelle Marche”.
 
Da
Matteo Ricci
 
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Martedì 23 settembre, 2025 
alle ore 9:39
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura