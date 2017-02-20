Belvedere Ostrense: libro sul partigiano Libero Presentazione il 19 settembre

Il Comune di Belvedere Ostrense invita la cittadinanza alla presentazione del libro “Il partigiano Libero” di Marco Torcoletti, edito da Affinità Elettive, in programma venerdì

19 settembre 2025 alle ore 21.15 presso le suggestive Cantine dell’Ex Conventodelle Clarisse (Piazzale Risorgimento 8).

La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del Sindaco Sara Ubertini. Interverranno poi Marco Torcoletti, autore del volume, e Rosalba Cesini, Presidente della sezione ANPI di Jesi. A moderare l’incontro sarà Marco Pettinari. L’ANPI di Jesi sarà presente all’iniziativa poiché ha contribuito alla pubblicazione del libro.

Il volume di Marco Torcoletti non si limita a ripercorrere le calde, ma al tempo stesso drammatiche, giornate dell’estate del 1944. L’autore intreccia infatti un più ampio filo di memoria condivisa, che comprende il conferimento della medaglia d’oro al valor militare – una ventina assegnate nelle Marche – e altri significativi momenti istituzionali vissuti a Jesi e nei paesi del territorio. L’opera, tuttavia, non si ferma alla semplice cronaca storica, ma si apre a una riflessione più profonda sul senso di ciò che è accaduto, andando oltre la retorica celebrativa. Come osserva Massimo Papini nella prefazione, Torcoletti “sembra raccogliersi in un silenzio riflessivo e cercare il significato più autentico della sua narrazione epica e tragica”.

In questo percorso lo accompagnano il pensiero del filosofo Eraclito – per il quale il carattere dell’uomo è il suo destino – e la lezione dello psicologo William James, secondo cui il miglior uso della vita è spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Biblioteca Comunale di Belvedere Ostrense