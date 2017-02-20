Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
Adesso
26°
Sabato
17° / 27°
Domenica
20° / 27°
Lunedì
17° / 27°
Martedì
18° / 27°
Mercoledì
19° / 24°
Giovedì
17° / 25°
Venerdì
17° / 26°
Sabato
17° / 24°
Domenica
17° / 25°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Al Vicoletto da Michele - Ristorante e pizzeria a Senigallia - aprile 2025

Belvedere Ostrense: libro sul partigiano Libero

Presentazione il 19 settembre

143 Letture
commenti
Cultura e Spettacoli
Ascolta la notizia
Il Comune di Belvedere Ostrense invita la cittadinanza alla presentazione del libro “Il partigiano Libero” di Marco Torcoletti, edito da Affinità Elettive, in programma venerdì
19 settembre 2025 alle ore 21.15 presso le suggestive Cantine dell’Ex Conventodelle Clarisse (Piazzale Risorgimento 8).
 
 

La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del Sindaco Sara Ubertini. Interverranno poi Marco Torcoletti, autore del volume, e Rosalba Cesini, Presidente della sezione ANPI di Jesi. A moderare l’incontro sarà Marco Pettinari. L’ANPI di Jesi sarà presente all’iniziativa poiché ha contribuito alla pubblicazione del libro.
 
 
Il volume di Marco Torcoletti non si limita a ripercorrere le calde, ma al tempo stesso drammatiche, giornate dell’estate del 1944. L’autore intreccia infatti un più ampio filo di memoria condivisa, che comprende il conferimento della medaglia d’oro al valor militare – una ventina assegnate nelle Marche – e altri significativi momenti istituzionali vissuti a Jesi e nei paesi del territorio. L’opera, tuttavia, non si ferma alla semplice cronaca storica, ma si apre a una riflessione più profonda sul senso di ciò che è accaduto, andando oltre la retorica celebrativa. Come osserva Massimo Papini nella prefazione, Torcoletti “sembra raccogliersi in un silenzio riflessivo e cercare il significato più autentico della sua narrazione epica e tragica”.
 
In questo percorso lo accompagnano il pensiero del filosofo Eraclito – per il quale il carattere dell’uomo è il suo destino – e la lezione dello psicologo William James, secondo cui il miglior uso della vita è spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa.
 
 
L’ingresso è libero e aperto a tutti.
 
 
Da
Biblioteca Comunale di Belvedere Ostrense
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Venerdì 12 settembre, 2025 
alle ore 4:44
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura