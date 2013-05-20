Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
Adesso
29°
Martedì
20° / 28°
Mercoledì
18° / 25°
Giovedì
19° / 26°
Venerdì
17° / 27°
Sabato
20° / 26°
Domenica
19° / 26°
Lunedì
20° / 28°
Martedì
19° / 28°
Mercoledì
20° / 26°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
La Senigalliese - Pratiche auto, passaggi, immatricolazioni, bolli, centro Telepass - Senigallia

Dialoghi e letture per il poeta Remo Pagnanelli alla libreria IoBook

Martedì 2 settembre, ore 21.00

165 Letture
commenti
Cultura e Spettacoli
Ascolta la notizia
Evento alla libreria IoBook incentrato sul poeta Remo Pagnanelli

La rassegna Le Marche tra le righe prosegue con l’appuntamento di martedì 2 settembre alle 21,00 nello spazio outdoor della libreria per ricordare i settant’anni della nascita di Remo Pagnanelli, poeta maceratese morto suicida a poco più di trent’anni.

L’evento è a cura di Franca Mancinelli e dell’Associazione Ephemera, e parteciperanno inoltre due importanti critici letterari: Massimo Raffaeli, con una testimonianza diretta della sua amicizia con Remo Pagnanelli, ed Edoardo Manuel Salvioni che presenterà alcuni inediti. Le letture saranno curate dalla poeta Franca Mancinelli.

L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione al link di seguito: https://www.eventbrite.it/e/dialoghi-e-letture-per-remo-pagnanelli-a-70-anni-dalla-sua-nascita-tickets-1642796050209?aff=oddtdtcreator.

IoBook Senigallia
IoBook Senigallia
Pubblicato Lunedì 1 settembre, 2025 
alle ore 11:11
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura