Dialoghi e letture per il poeta Remo Pagnanelli alla libreria IoBook Martedì 2 settembre, ore 21.00

La rassegna Le Marche tra le righe prosegue con l’appuntamento di martedì 2 settembre alle 21,00 nello spazio outdoor della libreria per ricordare i settant’anni della nascita di Remo Pagnanelli, poeta maceratese morto suicida a poco più di trent’anni.

L’evento è a cura di Franca Mancinelli e dell’Associazione Ephemera, e parteciperanno inoltre due importanti critici letterari: Massimo Raffaeli, con una testimonianza diretta della sua amicizia con Remo Pagnanelli, ed Edoardo Manuel Salvioni che presenterà alcuni inediti. Le letture saranno curate dalla poeta Franca Mancinelli.

L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione al link di seguito: https://www.eventbrite.it/e/dialoghi-e-letture-per-remo-pagnanelli-a-70-anni-dalla-sua-nascita-tickets-1642796050209?aff=oddtdtcreator.