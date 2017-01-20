Anaao Assomed e Nursind a confronto con i candidati alla guida della Regione Marche Incontro in programma il prossimo 5 settembre ad Ancona

“Modelli organizzativi a confronto tra criticità e prospettive” è il titolo dell’incontro organizzato ad Ancona per venerdì 5 settembre dai principali di medici (Anaao Assomed Marche) e infermieri (Nursind) per confrontarsi sul tema della sanità marchigiana.

La Segretaria di Anaao Assomed Marche che sta curando l’organizzazione dell’evento, ha già confermato la presenza di Francesco Acquaroli, Matteo Ricci e Claudio Bolletta e attende l’ok ufficiale di Lidia Mangani e Francesco Gerardi.