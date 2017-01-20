Comitato Difesa Ospedale di Senigallia: “Sei domande ad Acquaroli e Ricci”
In vista delle imminenti elezioni regionali
Il Comitato Cittadino di Senigallia chiede risposte certe ai candidati alla Presidenza della Regione Marche:
Premesso che il nuovo Piano Sanitario Regionale approvato deve essere completato
Premesso che è stato superato il principio del Presidio Sanitario unico
Premesso che nelle 5 Ast Provinciali ogni Presidio Ospedaliero ha una gestione autonoma
Premesso che nella Ast2 la dirigenza attuale sta lavorando bene
Visto che l’Ospedale di Senigallia è un Presidio Autonomo, chiede un impegno su questi 6 punti:
- Autonomia funzionale: Reparto di Oculistica, di Fisiatria e di quelli che sono diventati una appendice delle strutture complesse passate e dell’Ospedale di Senigallia per logistica e interventi tecnici;
- Reparto di ORL: ripristino dei posti letti di degenza, aumento del personale medico, infermieristico e di sedute operatorie per ridurre le liste d’attesa;
- Reparto di Day Surgery: chirurgia breve con autonomia funzionale per smaltire le liste d’attesa dei reparti ordinari senza intaccarne i posti letto;
- Liste d’attesa: verifica dei carichi di lavoro per le prestazioni tecniche e ambulatoriali in linea con i tempi medi delle Regioni più efficienti; CUP con un Software aggiornato per prenotazioni online nei servizi e per viste ed esami;
- Nuovo Pronto Soccorso e 118: potenziamento del personale sanitari, accelerare i lavori della palazzina e una sede per la centrale operativa;
- Guardia medica, Guardia chirurgica e Guardia radiologica: un medico sempre presente la notte (è questo che farebbe del nostro ospedale un ospedale “vero”).
La richiesta di attivare una Casa di Comunità giunge per ultima, ma in realtà è la prima.
E’ una necessità fondamentale per ridurre gli accessi e decongestionare il Pronto Soccorso dai codici verdi e bianchi che risolverebbe tanti problemi ai cittadini e ai lavoratori.
Il Comitato, che da 8 anni si batte per la riqualificazione dell’Ospedale di Senigallia, in parte avvenuta, CHIEDE ai candidati risposte concrete ed è disponibile ad incontrarli pubblicamente per chiarire loro le tematiche illustrate.
La sanità pubblica è di tutti, art. 32 della Costituzione.
da: Comitato Cittadino Difesa Ospedale di Senigallia
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!