Comitato Difesa Ospedale di Senigallia: “Sei domande ad Acquaroli e Ricci” In vista delle imminenti elezioni regionali

Il Comitato Cittadino di Senigallia chiede risposte certe ai candidati alla Presidenza della Regione Marche:

Premesso che il nuovo Piano Sanitario Regionale approvato deve essere completato

Premesso che è stato superato il principio del Presidio Sanitario unico

Premesso che nelle 5 Ast Provinciali ogni Presidio Ospedaliero ha una gestione autonoma

Premesso che nella Ast2 la dirigenza attuale sta lavorando bene

Visto che l’Ospedale di Senigallia è un Presidio Autonomo, chiede un impegno su questi 6 punti:

Autonomia funzionale: Reparto di Oculistica, di Fisiatria e di quelli che sono diventati una appendice delle strutture complesse passate e dell’Ospedale di Senigallia per logistica e interventi tecnici;

Reparto di Oculistica, di Fisiatria e di quelli che sono diventati una appendice delle strutture complesse passate e dell’Ospedale di Senigallia per logistica e interventi tecnici; Reparto di ORL: ripristino dei posti letti di degenza, aumento del personale medico, infermieristico e di sedute operatorie per ridurre le liste d’attesa;

ripristino dei posti letti di degenza, aumento del personale medico, infermieristico e di sedute operatorie per ridurre le liste d’attesa; Reparto di Day Surgery: chirurgia breve con autonomia funzionale per smaltire le liste d’attesa dei reparti ordinari senza intaccarne i posti letto;

chirurgia breve con autonomia funzionale per smaltire le liste d’attesa dei reparti ordinari senza intaccarne i posti letto; Liste d’attesa : verifica dei carichi di lavoro per le prestazioni tecniche e ambulatoriali in linea con i tempi medi delle Regioni più efficienti; CUP con un Software aggiornato per prenotazioni online nei servizi e per viste ed esami;

: verifica dei carichi di lavoro per le prestazioni tecniche e ambulatoriali in linea con i tempi medi delle Regioni più efficienti; CUP con un Software aggiornato per prenotazioni online nei servizi e per viste ed esami; Nuovo Pronto Soccorso e 118: potenziamento del personale sanitari, accelerare i lavori della palazzina e una sede per la centrale operativa;

potenziamento del personale sanitari, accelerare i lavori della palazzina e una sede per la centrale operativa; Guardia medica, Guardia chirurgica e Guardia radiologica: un medico sempre presente la notte (è questo che farebbe del nostro ospedale un ospedale “vero”).

La richiesta di attivare una Casa di Comunità giunge per ultima, ma in realtà è la prima.

E’ una necessità fondamentale per ridurre gli accessi e decongestionare il Pronto Soccorso dai codici verdi e bianchi che risolverebbe tanti problemi ai cittadini e ai lavoratori.

Il Comitato, che da 8 anni si batte per la riqualificazione dell’Ospedale di Senigallia, in parte avvenuta, CHIEDE ai candidati risposte concrete ed è disponibile ad incontrarli pubblicamente per chiarire loro le tematiche illustrate.

La sanità pubblica è di tutti, art. 32 della Costituzione.

da: Comitato Cittadino Difesa Ospedale di Senigallia