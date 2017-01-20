Logo farmacieFarmacie di turno


Paolucci Dott.ssa Francesca
Comitato Difesa Ospedale di Senigallia: “Sei domande ad Acquaroli e Ricci”

In vista delle imminenti elezioni regionali

Associazioni
Comitato Cittadino Difesa Ospedale di Senigallia

Il Comitato Cittadino di Senigallia chiede risposte certe ai candidati alla Presidenza della Regione Marche:

Premesso che il nuovo Piano Sanitario Regionale approvato deve essere completato

Premesso che è stato superato il principio del Presidio Sanitario unico

Premesso che nelle 5 Ast Provinciali ogni Presidio Ospedaliero ha una gestione autonoma

Premesso che nella Ast2 la dirigenza attuale sta lavorando bene

Visto che l’Ospedale di Senigallia è un Presidio Autonomo, chiede un impegno su questi 6 punti:

  • Autonomia funzionale: Reparto di Oculistica, di Fisiatria e di quelli che sono diventati una appendice delle strutture complesse passate e dell’Ospedale di Senigallia per logistica e interventi tecnici;
  • Reparto di ORL: ripristino dei posti letti di degenza, aumento del personale medico, infermieristico e di sedute operatorie per ridurre le liste d’attesa;
  • Reparto di Day Surgery: chirurgia breve con autonomia funzionale per smaltire le liste d’attesa dei reparti ordinari senza intaccarne i posti letto;
  • Liste d’attesa: verifica dei carichi di lavoro per le prestazioni tecniche e ambulatoriali in linea con i tempi medi delle Regioni più efficienti; CUP con un Software aggiornato per prenotazioni online nei servizi e per viste ed esami;
  • Nuovo Pronto Soccorso e 118: potenziamento del personale sanitari, accelerare i lavori della palazzina e una sede per la centrale operativa;
  • Guardia medica, Guardia chirurgica e Guardia radiologica: un medico sempre presente la notte (è questo che farebbe del nostro ospedale un ospedale “vero”).

 

La richiesta di attivare una Casa di Comunità giunge per ultima, ma in realtà è la prima.

E’ una necessità fondamentale per ridurre gli accessi e decongestionare il Pronto Soccorso dai codici verdi e bianchi che risolverebbe tanti problemi ai cittadini e ai lavoratori.

Il Comitato, che da 8 anni si batte per la riqualificazione dell’Ospedale di Senigallia, in parte avvenuta, CHIEDE  ai candidati risposte concrete ed è disponibile ad incontrarli pubblicamente per chiarire loro le tematiche illustrate.

La sanità pubblica è di tutti, art. 32 della Costituzione.

 

da: Comitato Cittadino Difesa Ospedale di Senigallia

