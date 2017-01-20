Anziani non autosufficienti e persone con demenze: nuove tariffe residenze protette Regione Marche ha aggiornato dal 1° luglio 2025 le quote sanitarie giornaliere: "Risposta importante alle famiglie"

177 Letture Cronaca

Soddisfare la crescente domanda di assistenza agli anziani non autosufficienti. Accogliere la sfida dell’invecchiamento della popolazione attraverso risposte tecnico-organizzative del sistema sociale e sanitario che evitino l’ospedalizzazione e prediligano interventi sul territorio mirati alla prevenzione, alla riabilitazione, alle facilitazioni ambientali, al sostegno economico, sociale e motivazionale dell’anziano e della sua famiglia, nel contesto di vita.

Con questi obiettivi la Giunta regionale ha intrapreso una revisione organica del sistema della residenzialità per anziani che ha preso avvio attraverso il riconoscimento di un incremento tariffario a partire dal 01/01/2023.