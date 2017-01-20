Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Impresa Funebre Mori - Case Funerarie a Senigallia e Trecastelli

Anziani non autosufficienti e persone con demenze: nuove tariffe residenze protette

Regione Marche ha aggiornato dal 1° luglio 2025 le quote sanitarie giornaliere: "Risposta importante alle famiglie"

177 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
assistenza agli anziani

Soddisfare la crescente domanda di assistenza agli anziani non autosufficienti. Accogliere la sfida dell’invecchiamento della popolazione attraverso risposte tecnico-organizzative del sistema sociale e sanitario che evitino l’ospedalizzazione e prediligano interventi sul territorio mirati alla prevenzione, alla riabilitazione, alle facilitazioni ambientali, al sostegno economico, sociale e motivazionale dell’anziano e della sua famiglia, nel contesto di vita.

Con questi obiettivi la Giunta regionale ha intrapreso una revisione organica del sistema della residenzialità per anziani che ha preso avvio attraverso il riconoscimento di un incremento tariffario a partire dal 01/01/2023.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
