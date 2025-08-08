Arci Lab Camp si svolgerà presso il Circolo Arci Borgo Molino, Da Lunedì 18 agosto

Arci Lab Camp nasce dal dialogo e l’incontro tra il Circolo Arci Borgo Molino e l’associazione di promozione sociale e Circolo Arci FactoryZeroZero, in collaborazione con Libera, presidio di Senigallia Attilio Romanò.

Il Camp si svolgerà per 5 giorni immersi in laboratori creativi di riciclo, piccola falegnameria e tanto altro; attraverso attività e letture i partecipanti si avvicineranno a tematiche come la legalità, il rispetto e l’ascolto.

Tutte le attività laboratoriali e ludiche sono a cura dei soci volontari dell’associazione FactoryZeroZero in collaborazione con Libera Senigallia.

Arci Lab Camp si svolgerà presso il Circolo Arci Borgo Molino, via Vico n.22 (Senigallia), da lunedì 18 agosto a venerdì 22 agosto 2025 dalle 9:00 alle 15:00 con merenda e pranzo al sacco. Accoglieremo bambine e bambini dai sei anni in poi fino ad un max di 18 partecipanti. Questa attività rientra nel progetto Radici, Rete Attiva per il Domani: insieme per una comunità integrata, finanziato dalla regione Marche con risorse Statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La partecipazione è gratuita.

Per info ed iscrizioni compilare il form: https://forms.gle/wRHAwwzaKD3u8RvX9

Arci Senigallia

FactoryZeroZero