Arci Lab Camp si svolgerà presso il Circolo Arci Borgo Molino,

Arci Lab Camp si svolgerà presso il Circolo Arci Borgo Molino,

Da Lunedì 18 agosto

Arci Lab Camp nasce dal dialogo e l’incontro tra il Circolo Arci Borgo Molino e l’associazione di promozione sociale e Circolo Arci FactoryZeroZero, in collaborazione con Libera, presidio di Senigallia Attilio Romanò.

Il Camp si svolgerà per 5 giorni immersi in laboratori creativi di riciclo, piccola falegnameria e tanto altro; attraverso attività e letture i partecipanti si avvicineranno a tematiche come la legalità, il rispetto e l’ascolto.
Tutte le attività laboratoriali e ludiche sono a cura dei soci volontari dell’associazione FactoryZeroZero in collaborazione con Libera Senigallia.
Arci Lab Camp si svolgerà presso il Circolo Arci Borgo Molino, via Vico n.22 (Senigallia), da lunedì 18 agosto a venerdì 22 agosto 2025 dalle 9:00 alle 15:00 con merenda e pranzo al sacco. Accoglieremo bambine e bambini dai sei anni in poi fino ad un max di 18 partecipanti. Questa attività rientra nel progetto Radici, Rete Attiva per il Domani: insieme per una comunità integrata, finanziato dalla regione Marche con risorse Statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La partecipazione è gratuita.
Per info ed iscrizioni compilare il form: https://forms.gle/wRHAwwzaKD3u8RvX9
Arci Senigallia
FactoryZeroZero

Pubblicato Lunedì 11 agosto, 2025 
alle ore 11:53
