Torna l’appuntamento con il Free Boot Sale Organizzato nell'ambito del Summer Jamboree, si svolgerà domenica 10 agosto dalle ore 8.00 alle 19.00

Il Summer Jamboree si arricchisce ancora una volta di uno degli appuntamenti più amati dai fan del vintage e del collezionismo: torna il Free Boot Sale, il mercatino vintage aperto a tutti, dove curiosi, appassionati e collezionisti possono scoprire autentici tesori del passato.

Allestito come un vero e proprio mercatino delle pulci in stile americano, il Free Boot Sale è uno spazio conviviale e informale dove chiunque può esporre e vendere oggetti, abiti, dischi, accessori, memorabilia, modernariato e molto altro. L’atmosfera è quella unica del Summer Jamboree, tra rock’n’roll, swing, pin-up e auto d’epoca, che rende l’esperienza di acquisto e scoperta ancora più coinvolgente.

Non è necessario essere professionisti: chiunque può partecipare come espositore, basta iscriversi sul sito ufficiale del Summer Jamboree. Un’opportunità perfetta per dare nuova vita agli oggetti dimenticati in soffitta o per aggiungere un tocco vintage al proprio guardaroba. Il Free Boot Sale è più di un semplice mercatino: è un momento di incontro, scambio e condivisione tra persone accomunate dalla passione per il vintage e la cultura retrò. In pieno stile Summer Jamboree, ogni oggetto racconta una storia, ogni stand è una piccola capsula del tempo.

Come di consueto, il Free Boot Sale si terrà vicino al mare, all’Hawaiian Beach sulla spiaggia libera del Lungomare G. Mameli, all’altezza del civico 93, animato dalle vivaci melodie in sottofondo di DJ di fama internazionale: DJ Madame Dynamite, DJ Ol’Woogies, DJ Elliot Kirby, DJ Natty Bo, DJ Giusy Wild e DJ Elwood.

