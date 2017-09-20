Summer Jamboree 2025, il programma completo di domenica 10 agosto Si tratta della giornata conclusiva della 25° edizione

Siamo giunti all’ultima giornata di questo straordinario Summer Jamboree #25… un’edizione davvero speciale, resa indimenticabile da un pubblico meraviglioso, proveniente dall’Italia, dall’Europa, dagli Stati Uniti e perfino dall’Australia! Un mix di affezionati storici del festival e nuove generazioni di appassionati che hanno stanno animando e riempiendo calorosamente le piazze del centro storico, la spiaggia e la Rotonda, dalla mattina fino a tarda notte.

Ma il nostro viaggio nell’America degli anni ’40 e ’50, tra le vibrazioni più autentiche del Rock’n’Roll, non è ancora finito!

In programma per la giornata conclusiva di festival, domenica 10 agosto, sul palco centrale ci sarà Les Greene (USA), artista con una voce potente e uno stile che fonde il rock’n’roll con il soul più profondo. Conosciuto anche per la sua partecipazione alla colonna sonora del film “Elvis”, è tra le rivelazioni della scena americana contemporanea. Al Summer Jamboree sarà accompagnato dai Di Maggio Connection (ITA)!

Gli intermezzi musicali saranno anche stavolta a cura di grandi DJs internazionali, DJ Mickey Melodies, DJ Big Ten Inch, DJ Elliot Kirby, DJ Crazy Finger e DJ Shuffle DeLuxe.

A chiudere sull’Hera Stage alla Rocca, invece, sarà Pete Molinari (UK), un cantautore britannico dallo stile personale, che unisce tradizione folk americana e sensibilità rock e che ha collaborato con artisti del calibro di Yoko Ono, Donovan e Jimmy Page!

Qui i Record Hop saranno a cura di DJ Cannonball, DJ Giusy Wild, DJ Natty Bo e DJ Mickey Melodies.

Ancora una notte per scatenarsi fino all’alba nell’indimenticabile e suggestiva Rotonda a mare con la musica dei più grandi DJs internazionali: in programma per l’ultima serata DJ Rocketeer, DJ Madame Dynamite, DJ Jay Cee e DJ Ol’Woogies. Le prevendite su ciaotickets sono quasi tutte sold out, ma presentandosi in tarda serata si può avere la possibilità di entrare man mano che la pista si svuota.

Ma non solo, una giornata intera per vivere appieno tutta la magia dell’America anni ’40 e ’50 del Summer Jamboree: a partire dalla mattina, con l’Hawaiian Beach sul Lungo Mare G. Mameli dove si terrà dalle 08 alle 19 il Free Boot Sale, il mercatino vintage aperto a tutti per comprare e vendere abiti e oggettistica vintage e tanto altro. Non mancheranno i record hop fino all’ora dell’aperitivo a cura di Madame Dynamite, DJ Ol’Woogies, DJ Elliot Kirby, DJ Natty Bo, DJ Giusy Wild e DJ Elwood. E poi, l’ultimo appuntamento dell’edizione 2025 al Mascalzone sul Lungo Mare D. Alighieri con DJ Cannonball, DJ Rocketeer, DJ Crazy Finger e DJ Slim. E a collegare la Stazione FS di Senigallia, l’Hawaiian Beach e il Mascalzone un Vintage Bus, un autentico autobus d’epoca OM del 1935, grazie alla collaborazione con le storiche Linee Bucci.

E poi tutti gli appassionati di motori e i curiosi avranno ancora l’opportunità di ammirare l’Oldtimers Park, l’esposizione di Auto americane pre 1969 in Piazza Simoncelli, via Manni, e per ammirare, sempre in Via Manni, l’esposizione di Auto d’epoca dalla collezione Fondazione Nicola Bulgari in collaborazione con ASI. E poi, per chi ancora non lo avesse visto, il Fearless Devid Motordrome, l’incredibile spettacolo di moto d’epoca INDIAN che sfrecciano su questa pista vintage unica nel suo genere, e infine la WALK-IN TATTOO, con tatuaggi no stop per imprimere su pelle il segno indelebile di questo meraviglioso Summer Jamboree #25 con gli artisti Maurizio Basile, Christian Redstyle, Michelle Nowhere, Alex Santucci, Marco Tupone, Kate, Emilllio, Luca Testadiferro, William Giampieri.

Si continua a ballare anche nel salotto di Piazza Roma, dalle 18:00 alle 24:00, sul dance floor Airstream Dance Corner, realizzato in collaborazione con Caffè Pasquini e Casa del Costume, con i record hop di DJ James Ventrella, DJ Shuffle DeLuxe, Balboa Time con DJ Jay Cee e DJ Elwood.

In programma anche il Summer Jamboree Cucù, il progetto firmato Lapsus che in questi giorni ha permesso anche ai bambini di vivere un piccolo grande festival dentro il festival con laboratori, corner interattivi, come “Giochi e materiali destrutturati per creare senza limiti”, giochi liberi e letture. Per info e prenotazioni Elena 346 0319341.

Con domenica, si conclude anche la fantastica conduzione dei meravigliosi 5 performers che ci hanno accompagnato in questa edizione: Russell Bruner, Grace Hall, Eve La Plume, Bianca Nevius e Racy Ros!

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona e degli sponsor privati BCC Fano, Instax Fujifilm, Aperol, Gruppo Hera, Birra Bud, Birra Corona. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Programma della nona giornata di festival domenica 10 agosto 2025

IN NERETTO GLI EVENTI A PAGAMENTO

Hawaiian Beach | Lungomare G. Mameli

08.00 – 19.00 Mercatino aperto a tutti | Free Boot Sale

Compra e vendi le tue cose anni ’40 e ’50 | Buy & Sell your 40s and 50s stuff

RISERVATO AI PRIVATI | PRIVATE SELLERS ONLY

Informazioni e Iscrizione gratuita obbligatoria

Book your pitch in advance (for free!)

www.summerjamboree.com/free-boot-sale-senigallia/

o presso l’Infopoint entro Ven. 8 Agosto

before 8 August – see infopoint for details

08.00 – 10.00 DJ Madame Dynamite

10.00 – 12.00 DJ Ol’Woogies

12.00 – 14.00 DJ Elliot Kirby

14.00 – 15.30 DJ Natty Bo

15.30 – 17.00 DJ Giusy Wild

17.00 – 19.00 DJ Elwood

Beach-side Record Hop | Mascalzone | Lungomare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Cannonball

14.00 – 15.30 DJ Rocketeer

15.30 – 17.00 DJ Crazy Finger

17.00 – 19.00 DJ Slim

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazza Simoncelli

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Rockin’ Village 17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli e Via Manni: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/61: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Via Manni: Esposizione Auto d’epoca dalla collezione Fondazione Nicola Bulgari in collaborazione con ASI

Vintage Car Exibition from the collection of the Nicola Bulgari Foundation in collaboration with ASI

WALK-IN TATTOO | Foro Annonario | Ex Pescheria

18.00 – 02.00 Tatuaggi Old-School non-stop | Non-stop Old School Tattoos.

Artists: Maurizio Basile, Christian Redstyle, Michelle Nowhere, Alex Santucci, Marco Tupone, Kate, Emilllio, Luca Testadiferro, William Giampieri

Airstream Dance Corner | Caffè Pasquini | Piazza Roma

18.00 – 19.30 DJ James Ventrella

19.30 – 21.00 DJ Shuffle DeLuxe

21.00 – 22.30 Balboa Time DJ Jay Cee

22.30 – 24.00 DJ Elwood

Hera Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Cannonball

20.00 – 20.45 PETE MOLINARI UK

20.45 – 22.00 DJ Giusy Wild

22.00 – 23.15 DJ Natty Bo

23.15 – 00.30 PETE MOLINARI UK

00.30 – 01.30 DJ Mickey Melodies

Palco Centrale | Main Stage | Piazza Garibaldi

18.00 – 19.15 DJ Mickey Melodies

19.15 – 20.30 DJ Big Ten Inch

20.30 – 21.45 DJ Elliot Kirby

21.45 – 23.00 LES GREENE USA***

23.00 – 00.15 DJ Crazy Finger

00.15 – 01.30 DJ Shuffle DeLuxe

Rotonda a Mare | Music and Dance

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

23.59 – 01.00 DJ Rocketeer

01.00 – 02.00 DJ Madame Dynamite

02.00 – 03.00 DJ Jay Cee

03.00 – 04.00 DJ Ol’Woogies

Ingresso euro 16 | admission euro 16

*** Featuring

DI MAGGIO CONNECTION ITA