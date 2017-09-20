Interventi in favore delle persone con disabilità
L'assessore Saltamartini: "Con il finanziamento di oltre 11 milioni confermiamo l'impegno della Regione"
103 Letture0 commenti
Un finanziamento di 11.200.000 € per gli interventi riferiti all’anno 2025 in favore delle persone con disabilità. Le stesse risorse stanziate nel 2024. Acquisito parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), la Regione dispone interventi di assistenza domiciliare domestica ed educativa; integrazione scolastica per le scuole di ogni ordine e grado, nonché stages formativi per studenti frequentanti la scuola superiore; tirocini di inclusione sociale (TIS).Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!