Summer Jamboree 2025, programma di sabato 2 agosto Sax Gordon a Senigallia

SUMMER JAMBOREE #25

TUTTO IL PROGRAMMA DI SABATO 2 AGOSTO

Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ‘50

1 / 10 agosto 2025

Senigallia | Marche (AN) | Riviera Adriatica

Sax Gordon (USA)

Pat Capocci (AUS)

E dopo la partenza esplosiva del prefestival, si inizia sul serio con la prima giornata del Summer Jamboree #25! Un’edizione unica, che vuole celebrare l’anniversario dei 25 anni del festival internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande al mondo con un programma indimenticabile.

Senigallia è pronta ad ospitare tutto il popolo del Rock’n’Roll, migliaia di persone da tutto il mondo che si riversano nella città dalla spiaggia di velluto per creare ancora una volta ricordi indelebili al Summer Jamboree, il “place to be” dell’estate.

E per regalare ai tanti appassionati le grandi emozioni dei concerti di musica dal vivo, la line up del Summer Jamboree #25 sarà davvero pazzesca, con alcuni degli artisti internazionali più iconici del panorama Rock’n’Roll, che arrivano a Senigallia per omaggiare con la loro presenza e la loro arte il Summer Jamboree per il suo venticinquesimo anniversario.

Si inizia sabato 2 agosto sul palco di Piazza Garibaldi con uno dei più grandi saxofonisti al mondo nel suo genere, Sax Gordon (USA), che si esibirà con gli affiatatissimi Don Diego Trio (ITA). Questo fenomeno ha passato decenni in tour e negli studi di registrazione al fianco di molti dei grandi nomi del Rhythm & Blues, Soul, Jazz e Blues e oggi dà nuova vita alla grande tradizione del sax americano più energico, come nessun altro artista sulla scena attuale. Seguirà Pat Capocci (AUS), noto per la sua maestria nel Rockabilly e nella musica Roots. Fondendo Western swing, country, blues e jazz, si è affermato come uno dei principali artisti rockabilly moderni in Australia. Il suo modo energico di suonare la chitarra e le performance coinvolgenti, lo hanno reso un beniamino nei maggiori festival di Europa e Stati Uniti, tra cui il Rockabilly Rave nel Regno Unito e lo Screamin’ Festival in Spagna.

Sull’Hera Stage alla Rocca Roveresca, invece, sarà la volta dei Vince & The Moon Boppers (ITA/FRA), una formazione italo-francese guidata da Vincenzo Mannino, protagonista della prima ondata di rockabilly revival, ora in testa a un ensemble internazionale che fonde stili e culture tra Sicilia, Marche e Francia. Infine, seguiranno i magnifici Belli di Waikiki (ITA), prima band europea invitata al festival hawaiano “The Hukilau” a Fort Lauderdale, Florida. Le loro canzoni sono state utilizzate in film d’animazione come Surf’s Up e in campagne pubblicitarie per Swatch. Attivi da oltre due decenni, portano sul palco gag, successi e tanto spirito Aloha e si preparano a festeggiare, insieme al Summer Jamboree, i loro 25 anni di attività!

A occuparsi degli intermezzi musicali sul palco centrale, si alterneranno DJ Shuffle DeLuxe, DJ Rockin’ Cat, DJ Crazy Finger, DJ Crazy Finger e DJ Elliot Kirby.

Sull’Hera Stage ai Giardini La Rocca, invece, i record hop di DJ Cannonball, DJ Skinny Mule, DJ Rocketeer e DJ Vangelis.

Un’altra novità di quest’anno, poi, sarà l’Airstream Dance Corner in Piazza Roma, realizzato in collaborazione con Caffè Pasquini e Casa del Costume, che tutti i giorni dal 2 al 10 agosto, diventerà un’altra grande protagonista delle serate danzanti del Summer Jamboree, trasformandosi dalle 18:00 alle 24:00 in un dance floor all’aperto con la musica anni ’40 e ’50 dei migliori DJs provenienti da tutto il mondo. Ogni sera, inoltre, dalle 21:00 alle 22:30, una selezione dedicata solo al Balboa, per gli amanti dei ritmi jazz e swing veloci. I record hop del 2 agosto saranno affidati a DJ Mickey Melodies, DJ Rocketeer, Balboa Time con DJ Shuffle DeLuxe, DJ Elwood.

E ancora, il Summer Jamboree Cucù, progetto speciale firmato Lapsus dedicato ai più piccoli, che con tanti laboratori, giochi liberi e letture, oltre che diversi corner allestiti presso l’Atelier Lapsus, come ad esempio “Kamishibai, il suggestivo teatro d’immagini giapponese”, permette anche ai bambini di vivere un piccolo grande festival dentro il festival. Per sabato 2 agosto in programma il laboratorio “Architetture di cartone”. Per info e prenotazioni Elena 346 0319341.

Torna anche l’immancabile Hawaiian Beach sul Lungomare G. Mameli all’altezza del civico 93 (davanti a Pizzeus), dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo, che vede la spiaggia di velluto trasformarsi in un villaggio Hawaiiano con una immensa pista da ballo ombreggiata, dove ogni giorno dalle 11 alle 12 ci saranno lezioni di ballo gratuite aperte a tutti. Ad animare la spiaggia, i record hop di DJ Mickey Melodies, DJ Cannonball, DJ Elliot Kirby, DJ James Ventrella e DJ Vangelis.

E poi il tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul Lungomare D. Alighieri dalle 12 alle 19, un punto di ritrovo per tutti gli irriducibili del festival durante il giorno. Anche in spiaggia, grandi DJs animeranno l’intera giornata con record hop a cura di DJ Elwood, DJ Rockin’ Cat, DJ Maltese Falcon

e DJ Big Ten Inch. E a collegare la Stazione FS di Senigallia, l’Hawaiian Beach e il Mascalzone un Vintage Bus, un autentico autobus d’epoca OM del 1935, grazie alla collaborazione con le storiche Linee Bucci.

E ancora, una novità in Piazza Simoncelli, lo spettacolo del Fearless Devid Motordrome, ultimo ed unico motordrome funzionante rimasto in Italia datato 1937, che dalle 17 alle 24 propone uno spettacolo ogni ora di moto d’epoca INDIAN che sfrecciano dentro una gigantesca botte di legno.

Seconda giornata invece per i caldi Dopofestival alla Rotonda a Mare fino a notte fonda, come sempre con i migliori DJs del momento e con la grande novità 2025, la Nightly Live: Balcony Jam Session, la balconata della Rotonda che ospiterà jam session e improvvisazioni di tanti musicisti diversi. I Record Hop saranno a cura di DJ Big Ten Inch, DJ Madame Dynamite e DJ Jay Cee. Le prevendite su ciaotickets sono quasi tutte sold out, ma presentandosi in tarda serata si può avere la possibilità di entrare man mano che il pubblico entrato prima esce generando un possibile ricambio.

Per chi desidera esercitarsi con i balli vintage, ogni giorno sull’Hera dance floor nei Giardini della Rocca Roveresca si terranno lezioni di ballo gratuite e aperte a tutti dalle 18 alle 19. E per approfondire di più il mondo delle danze Swing ci sono i Summer Jamboree Dance Camp e Boot Camp, una full immersion dedicata all’apprendimento dei balli Boogie Woogie, Lindy Hop, Balboa, Jive, Shim Sham, Collegiate Shag, Solo Tap, Solo Charleston, Solo Jazz, con alcuni tra i migliori ballerini e insegnanti della scena Swing e Rock’n’Roll internazionale. Gli insegnanti sono Alexsia Ghezzo (ITA), Carolina Lampugnani (ITA), Dimitri Masotti (ITA) Francesco Pezzo (ITA), Gosia Aniolkowska (PL), Jay Cee (FR), Katja Završnik (SLO), Lizette Rönnkvist (SWE), Lucy Sanders (UK), Markus Rosendal (SWE), Minn Vo (USA), Moe Sakan (JAP), Mona Reithmeier (DEU), Rasmus Holmqvist (SWE), Sailor Mike (USA), Viktor Edlund (SWE), Wilma Edlund (SWE), Peter Loggins (SWE).

E ancora, tanto shopping vintage nel Rockin’ Village Vintage Market, per fare incetta di abbigliamento, scarpe, accessori, oggettistica e riproduzioni, modernariato e memorabilia da collezione; il Barber Shop, il Park Auto USA pre 1969 in Piazza Simoncelli e via Manni, e il Walk-in Tattoo al Foro Annonario da venerdì 8 agosto, con tatuaggi tradizionali non stop. Per rifocillarsi tra un ballo e un concerto tanti food truck e stand gastronomici tematici nelle Aree Food & beverage.

Infine, ma non meno importante, quest’anno, a fare gli onori di casa, non uno, non due, ma ben cinque magnifici presentatori, cinque performers che saranno anche i protagonisti dell’iconico BURLESQUE & CABARET SHOW che si terrà in seconda serata, giovedì 7 agosto, per la prima volta ai Giardini La Rocca! Si tratta di Russell Bruner, Grace Hall, Eve La Plume, Bianca Nevius e Racy Ros.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona e degli sponsor privati BCC Fano, Instax Fujifilm, Aperol, Gruppo Hera, Birra Bud, Birra Corona. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

IN ROSSO GLI EVENTI A PAGAMENTO

Dance Camp | Palestra Scuola Pascoli | Palestra Scuola Fagnani | Lapsus

11.15 – 18.00 Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Solo Jazz, Collegiate Shag

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Palestra Scuola Fagnani

Boot Camp | Rotonda a mare

10.30 – 13.30 Jive

Info & Registration: 10.00 – 10.25 Rotonda a mare

Hawaiian Beach | Lungomare G. Mameli

10.00 – 11.00 DJ Mickey Melodies

11.00 – 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 – 14.00 DJ Cannonball

14.00 – 15.30 DJ Elliot Kirby

15.30 – 17.00 DJ James Ventrella

17.00 – 19.00 DJ Vangelis

Beach-side Record Hop | Mascalzone | Lungomare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Elwood

14.00 – 15.30 DJ Rockin’ Cat

15.30 – 17.00 DJ Maltese Falcon

17.00 – 19.00 DJ Big Ten Inch

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazza Simoncelli

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Rockin’ Village 17.00 – 02.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli e Via Manni: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/61: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Airstream Dance Corner | Caffè Pasquini | Piazza Roma

18.00 – 19.30 DJ Mickey Melodies

19.30 – 21.00 DJ Rocketeer

21.00 – 22.30 Balboa Time DJ Shuffle DeLuxe

22.30 – 24.00 DJ Elwood

Hera Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Cannonball

20.00 – 21.15 VINCE & THE MOON BOPPERS ITA/FRA

21.15 – 22.30 DJ Skinny Mule

22.30 – 23.45 I BELLI DI WAIKIKI ITA 25th Anniversary

23.45 – 01.30 DJ Rocketeer

01.30 – 03.00 DJ Vangelis

Palco Centrale | Main Stage | Piazza Garibaldi

18.00 – 19.15 DJ Shuffle DeLuxe

19.15 – 20.30 DJ Rockin’ Cat

20.30 – 21.30 DJ Crazy Finger

21.30 – 22.45 SAX GORDON USA**

22.45 – 23.15 DJ Crazy Finger

23.15 – 00.30 PAT CAPOCCI AUS

00.30 – 02.00 DJ Elliot Kirby

Rotonda a Mare | Music and Dance

Nightly Live: Balcony Jam Session

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

23.59 – 01.30 DJ Big Ten Inch

01.30 – 03.00 DJ Madame Dynamite

03.00 – 04.00 DJ Jay Cee

Ingresso euro 18 | admission euro 18

**Featuring

DON DIEGO TRIO ITA