L’attrice Chiara Francini ospite all’Arena Gabbiano di Senigallia L'appuntamento è fissato per mercoledì 6 agosto

164 Letture Cultura e Spettacoli

Una nuova iniziativa è prevista per mercoledì 6 agosto, quando al termine della proiezione serale in Arena (con inizio ore 21:30) di Coppia aperta quasi spalancata, film diretto nel 2024 da Federica Di Giacomo, sarà ospite per incontrare il pubblico l’attrice Chiara Francini, protagonista del film.

Nell’occasione Chiara Francini, che è anche un’affermata scrittrice, firmerà le copie del suo ultimo libro: “Le querce non fanno limoni”, un romanzo epico, intimo e corale che attraversa cinquant’anni di storia italiana, tra la Seconda guerra mondiale e gli anni di piombo.

Coppia aperta quasi spalancata è invece tratto dallo spettacolo di Franca Rame e Dario Fo, e racconta in forma di commedia il desiderio di felicità. Chiara Francini porta in scena da anni questo testo, che racconta la sempiterna storia dell’amore, sia quando è formato da una coppia, sia quando si diventa molti di più.

Il film, infatti, trae spunto da un marito che propone alla moglie di spalancare la coppia. Lei accetta pur di non perdere l’uomo, ma tutto cambia nel momento in cui comincia ad ascoltarsi e guardare oltre il divano di casa. Ne scaturirà un travagliato viaggio interiore, corredato delle domande, dei dubbi, delle risate e delle granitiche certezze a cui tutti noi ci appigliamo per non tracimare.

Il testo di Franca Rame e Dario Fo risale al 1983 e fu allora dissacrante nel parlare della libertà sessuale e sentimentale della donna in una società borghese in cui il tradimento è consentito solo all’uomo. Il film vuole invece raccontarci cosa è cambiato in Italia dopo quarant’anni nel modo di concepire la fedeltà. Durante la visione ci si inoltrerà nei mondi reali, in Italia ancora sommersi, di chi non accetta più il monopolio della monogamia come unico sistema di valori e propone una visione nuova e radicale delle relazioni come i Poliamorosi. Questo permette un moltiplicarsi dei punti di vista, che finiscono per mettere in comunicazione vari microcosmi in un grande affresco corale e ironico sulla struttura dell’amore della società contemporanea.

Chiara Francini sarà in Arena a fine spettacolo e incontrerà il pubblico per parlare del film, ma anche del suo impegno di scrittrice. Sta infatti riscuotendo grandi consensi il suo ultimo libro, “Le querce non fanno limoni”, una storia di Resistenza, di passioni, di famiglie scucite e ricucite, di lotte che lasciano cicatrici, ma anche la forza di stare in piedi. Ambientato tra Firenze e Campi Bisenzio, ne è indimenticabile protagonista Delia, ex partigiana, che affronta la guerra, l’amore e la perdita costruendo – pietra su pietra, voce dopo voce – un luogo reale e simbolico: il Cantuccio, rifugio concreto e ideale, spazio di condivisione, speranza e memoria.

“Le querce non fanno limoni” dà corpo alla Storia – le torture a Villa Triste, la Liberazione, la strage di piazza Fontana, le contraddizioni della sinistra extraparlamentare – ma filtra tutto ciò attraverso i gesti quotidiani, i silenzi, le parole non dette. Ogni pagina è intrisa di una lingua viva che alterna lirismo e parlato popolare, una lingua che canta, piange, resiste. È un romanzo sull’eredità – politica, affettiva, ideologica, sul modo in cui la memoria passa, si nasconde, si rivela. E sul coraggio di non farsi travolgere dal passato, ma di comprenderlo per poter andare avanti.

“Le querce non fanno limoni” è un romanzo che si interroga su cosa voglia dire resistere: all’ingiustizia, al disincanto, al dolore, al tempo. E lo fa con una scrittura insieme colta e piena di umanità, che accoglie ogni personaggio come fosse una storia vera, da proteggere.

Chi vorrà partecipare al firmacopie con Chiara Francini, in programma a fine serata, dovrà semplicemente prenotare la sua copia del libro attraverso l’indirizzo mail gabbiano@cinemagabbiano.it. L’evento complessivo avrà un costo di 19€ e comprenderà l’acquisto del libro, il biglietto per la proiezione di Coppia aperta quasi spalancata e durante il firmacopie anche una foto con Chiara Francini.

I biglietti per la sola proiezione sono acquistabili in cassa oppure online sul sito www.cinemagabbiano.it al costo di € 3.50 grazie all’iniziativa “Cinema Revolution”.