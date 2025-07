“Le parole di encomio dette dal sindaco Olivetti in relazione all’operato dello Stroppa danno l’idea del senso di disorientamento in cui probabilmente vivono” "Di fatti, ad oggi, abbiamo solamente una sanità territoriale inesistente vissuta sulla pelle di tutti i cittadini"

196 Letture Politica

L’incontro congiunto della I e IV commissione consiliare richiesto dai consiglieri di minoranza ha fatto emergere un dato importante: esiste un direttore Giovanni Stroppa dell’AST 2. Sì, esiste, ed ha finalmente dichiarato quello che dovrebbe essere il suo ruolo e le sue responsabilità.

Ci sembra un dato importante visto che in 2 anni non abbiamo trovato alcuna traccia del suo operato. Così come è importante sottolineare la chiusura del loro comunicato: il percorso è solo all’inizio.

Quale data dobbiamo prendere come inizio? Banalmente, la data di insediamento della giunta Acquaroli? Ecco, più che la data di inizio di un percorso, quella di ieri sarebbe dovuta essere la data della fine di un percorso.

Ovvero ci saremmo aspettati una relazione sugli interventi fatti che avrebbero portato: alla riduzione della mobilità passiva, alla riduzione delle liste di attesa, alla riduzione del numero di cittadini che rinunciano a curarsi, sono il 9,7%, alla “realizzazione” dell’ospedale di comunità e della casa di comunità per Senigallia e la vallata, a una assistenza domiciliare efficace, a una riqualificazione del consultorio pubblico e alla possibilità di contraccezione con la pillola RU486 (già utilizzata in altre AST delle Marche), ecc. ecc.

Un esempio significativo di efficacia, secondo la destra, è stato l’incontro sulla casa di comunità, con esponenti di Fratelli D’Italia, a Corinaldo; sempre Stroppa ha annunciato anche in quell’occasione come “imminente” il cantiere per la prima fase. E’ sempre tutto imminente, a breve, tra pochi giorni. I loro candidati fanno presenza in campagna elettorale sempre garantendo, programmando, pianificando, promettendo ma senza rendicontare nessun risultato concreto.

Le parole di encomio dette dal sindaco Olivetti in relazione all’operato dello Stroppa danno l’idea del senso di disorientamento in cui probabilmente vivono: in 2 anni, con 2 uscite stampa, nel silenzio e nell’abbandono totale della sanità territoriale, lamentata da tutti, in primis dai cittadini e dalle cittadine, Stroppa, secondo il sindaco, sarebbe stato capace di colmare ritardi addirittura ventennali.

Certo, dal sindaco Olivetti non potevamo aspettarci altro, anche se dire di aver risolto un problema con ancora 500 giorni di attesa per la palazzina delle emergenze sembra davvero una esternazione esagerata (o forse preoccupata?) da campagna elettorale.

Dopo oltre 4 anni anni abbiamo in mano una manciata di rassicurazioni sulle soluzioni che, casualmente, arriveranno nei prossimi mesi: le parole del direttore Stroppa (e del suo seguito) suonano proprio così, un’altra bella promessa elettorale.

Non dobbiamo essere noi a suggerirlo ad un direttore: in un bilancio, di qualsiasi azienda, si evidenziano le cose fatte ed i risultati ottenuti ad oggi. Altrimenti, come ormai tutti i cittadini sanno, commissioni, conferenze stampa e riunioni sono solamente proclami elettorali.

Stroppa e Olivetti parlino di cosa è stato fatto, in modo chiaro, con numeri, dati e azioni concrete dal 2020 ad oggi: è ora che i cittadini e le cittadine sappiano dove sta il confine tra la promessa elettorale ed i fatti.

Di fatti, ad oggi, abbiamo solamente una sanità territoriale inesistente vissuta sulla pelle di tutti i cittadini, soprattutto di quelli più fragili.