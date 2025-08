Sport, Amicizia e Inclusione: UISP premia 150 atleti marchigiani La cerimonia si è svolta lo scorso 27 luglio presso il Centro Elioterapico sul lungomare Da Vinci

127 Letture Sport

Si sono svolte domenica 27 luglio, presso il Centro Elioterapico UISP 104 di Senigallia, le premiazioni che hanno chiuso le due giornate dedicate a Sport, Amicizia e Inclusione, organizzate da UISP Marche Aps in collaborazione con i Comitati Territoriali UISP di Jesi e Senigallia.

L’evento ha celebrato lo sport come strumento di partecipazione, crescita e coesione sociale, riconoscendo l’impegno e i risultati di oltre 150 atlete e atleti marchigiani distintisi a livello nazionale. A ciascun atleta è stata consegnata una medaglia insieme a una maglietta riportante l’articolo 33 della Costituzione Italiana, che sancisce il diritto allo sport come diritto fondamentale.

Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti istituzionali e sportivi di rilievo. Presenti Chiara Biondi, Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport e Pari Opportunità della Regione Marche, Cinzia Petetta, Assessore ai Servizi alla Persona e Pari Opportunità del Comune di Senigallia, il Maresciallo Salvatore Valente, Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo e Capitaneria di Porto di Senigallia, e il Presidente Regionale CONI Marche Fabio Luna.

Nel suo intervento, il Presidente di UISP Marche, Simone Ricciatti, ha voluto ringraziare calorosamente tutti i Comitati Territoriali UISP delle Marche, sottolineando come senza il loro lavoro quotidiano e la loro passione non sarebbe stato possibile organizzare un evento così significativo:

“Un grazie di cuore a tutti i Comitati Territoriali UISP delle Marche – Ancona, Ascoli Piceno, Fabriano, Fermo, Jesi, Macerata, Pesaro Urbino e Senigallia – perché senza il loro lavoro quotidiano e la loro passione non sarebbe stato possibile organizzare un evento così significativo. Questo premio rappresenta il riconoscimento di un impegno condiviso che unisce persone, comunità e territori, incarnando i valori sani e fondamentali dello sport per tutti, che premia l’impegno e non solo la performance, che unisce e non esclude. Vedere così tante atlete e atleti premiati oggi significa che stiamo andando nella direzione giusta.”

La manifestazione si è conclusa in un clima di gioia e condivisione, con un momento conviviale sulla spiaggia, che ha sottolineato lo spirito di amicizia e inclusione che ha caratterizzato l’intero evento.

Con questa iniziativa, l’UISP conferma il proprio impegno per uno sport accessibile, inclusivo e capace di costruire comunità.