Giornata della prevenzione con la Croce Rossa Doppio evento a Senigallia

92 Letture Associazioni

Una giornata all’insegna della prevenzione e della sicurezza ha visto impegnata ieri la Croce Rossa Italiana – Comitato di Senigallia su due fronti distinti, ma uniti dallo stesso obiettivo: tutelare la salute e la vita delle persone attraverso la formazione e la sensibilizzazione.

Sulla battigia dei Bagni 25 – Gabbiano, lungo il lungomare Goffredo Mameli, il Comitato CRI ha organizzato un evento pubblico in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione dell’Annegamento, promossa dalle Nazioni Unite. Alla mattinata hanno preso parte il sindaco Massimo Olivetti, l’assessore Elena Campagnolo, il comandante ufficio locale Marittimo di Senigallia Salvatore Valente e Rino Tricarico per la Guardia Costiera Ausiliaria Regione Marche, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, volontariato e territorio.

Numerosa la partecipazione anche dei volontari delle associazioni di salvataggio attive nel territorio, che hanno contribuito con la loro presenza alla riuscita dell’iniziativa. Cuore dell’evento è stata una simulazione di salvataggio in mare a cura degli Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua (OPSA) del Comitato locale di Croce Rossa Italiana, seguita da una dimostrazione di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e gestione dell’emergenza. Un momento altamente formativo che ha coinvolto cittadini e bagnanti, contribuendo a diffondere la cultura della sicurezza in ambiente acquatico.

Croce Rossa Italiana

Comitato di Senigallia ODV

Senigallia, città Bandiera Blu, ha così rinnovato il proprio impegno per una fruizione consapevole e sicura del mare, grazie anche alla rete sinergica tra enti pubblici, realtà associative e operatori turistici.

In parallelo, la Croce Rossa di Senigallia ha preso parte all’evento “Cuore d’Estate”, promosso dall’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato – Questura di Ancona e svoltosi in piazzale della Libertà, di fronte alla Rotonda a Mare. L’iniziativa, parte di una campagna sanitaria attiva in tutta la provincia, ha offerto alla cittadinanza misurazioni della pressione arteriosa, dimostrazioni di manovre salvavita e momenti informativi sulla prevenzione e la tutela della salute.

Anche in questa occasione, il Comitato CRI di Senigallia ha presenziato con vari volontari, personale e mezzi, confermando il valore della collaborazione tra Croce Rossa e forze dell’ordine, nell’ottica di una prevenzione integrata e capillare.

Due iniziative autonome, ma complementari, che dimostrano ancora una volta il ruolo attivo e concreto della Croce Rossa di Senigallia nel promuovere la sicurezza, il benessere e la cultura della prevenzione nella comunità.

“Due eventi distinti, una sola missione: essere presenti, preparati e al servizio della comunità, sempre. È questo il cuore dell’azione della Croce Rossa” – ha dichiarato il presidente del Comitato CRI di Senigallia Andrea Marconi – “Che si tratti di emergenze in mare o di salute pubblica, il nostro compito è esserci, con competenza, spirito di collaborazione e vicinanza reale alle persone”.